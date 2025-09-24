रेल्वे भूखंडांवर बिल्डरांचा उत्साह; ११० सहभागी
रेल्वे भूखंडासाठी विकसकांचे स्वारस्य
महालक्ष्मीसाठी ४५, तर वांद्रे-परळसाठी ६५ जण उत्सुक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी भारतीय रेल्वेने भूखंडांचा ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मुंबईतील महालक्ष्मी, परळ आणि वांद्रे येथील तीन प्रमुख रेल्वे भूखंडांसाठी विकसकांनी स्वारस्य दाखविले आहे. नुकत्याच झालेल्या निविदापूर्व बैठकीला देशभरातील ११० विकसक सहभागी झाले होते. महालक्ष्मी भूखंडासाठी ४५, तर वांद्रे आणि परळ भूखंडासाठी ६५ विकसकांनी उत्सुकता दाखवली.
भारतीय रेल्वेकडे देशात ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भूखंड आहेत. त्यांचा व्यावसायिक विकास करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतला आहे. रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) या भूखंडांचा पुनर्विकास करीत आहे. यापूर्वी धारावी पुनर्विकासासाठी अदाणी समूहाला काही भूखंड भाडेतत्त्वावर दिले होते. त्यानंतर आता महालक्ष्मी, परळ आणि वांद्रे येथील भूखंडही भाडेतत्त्वावर दिले जाणार आहेत. महालक्ष्मी भूखंडावर विकसकांना ४.५ टक्के एफएसआय मिळणार आहे. याशिवाय भूमिगत मेट्रो प्रकल्पामुळे एमएमआरडीए आणि ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी) अंतर्गत चार टक्के अतिरिक्त एफएसआय मिळणार आहे. येत्या १४ ऑक्टोबरला महालक्ष्मी भूखंडासाठी ऑनलाइन निविदा जाहीर होणार आहेत. त्यासाठी देशभरातील विकसक उत्सुक असून, त्यानंतर होणाऱ्या निविदा प्रक्रियेवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
