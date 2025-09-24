दुर्गम भागात आरोग्यसेवा सुलभ करण्यासाठी निधीची गरज
दुर्गम भागात आरोग्यसेवा सुलभ करण्यासाठी निधीची गरज
मुरूड, ता.२४ (बातमीदार) : डायलिसीस रुग्ण म्हणून स्वतः अनुभवलेल्या वेदना आणि सेवाभावातून प्रेरणा घेऊन, पदमश्री डॉ. तात्याराव लहाने यांनी मुरूडमध्ये ‘संजीवनी आरोग्य केंद्र’ स्थापन केले. गेल्या आठ वर्षांपासून येथे डायलिसीस, सोनोग्राफी, डिजिटल एक्स-रे यासह २४ तास आरोग्यसेवा सुरू आहे. तरीही, कार्डियक रुग्णांसाठी सुविधांचा अभाव असून, तज्ज्ञ डॉक्टर आणि आधुनिक उपकरणांची आवश्यकता आहे. यासाठी डॉ. लहाने यांनी दानदात्यांना खुले आवाहन केले आहे.
मुरूड येथील संजीवनी आरोग्य केंद्रात महानगर गॅस लिमिटेडतर्फे हिमो डायलिसीस मशिन व महत्त्वाची उपकरणे उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात लावण्यात आली. या सोहळ्यात डॉ. लहाने मार्गदर्शन करत होते. यावेळी डॉ. लहाने यांनी सांगितले की, आईने दिलेल्या एका किडनीवर मी ३० वर्षे रुग्णांना सेवा देऊ शकलो. ही प्रेरणा समाजाकडून मिळाली. मुरूडसारख्या दुर्गम भागात अशी आरोग्यसेवा सुरू ठेवण्यासाठी आर्थिक आणि मनुष्यबळाची मदत अत्यावश्यक आहे. या वेळी कार्यक्रमात प्रमुख अतिथी महानगर गॅसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आत्माकुर चक्रपाणी यांनी सांगितले की, सीएसआर फंडातून विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबवले जातात. ब्रँड हॉस्पिटल्सना मदत केली जाते, परंतु संजीवनी आरोग्य केंद्राने ग्रामीण भागात ५ तालुक्यांसाठी उत्कृष्ट डायलिसीस सेवा दिल्यामुळे या केंद्राला निधी मिळणे शक्य झाले. भविष्यातही या सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल. कार्यक्रमात संस्थापक अध्यक्ष पदमश्री डॉ. तात्याराव लहाने, आत्माकुर चक्रपाणी, प्रियांका दळवी, नेत्रशल्य विशारद डॉ. रागिणी पारेख, कार्याध्यक्ष विजय सुर्वे, ऑडिटर सुरेश जाधव, प्रशासन अधिकारी दीपाली दिवेकर, डॉ. उषा चौले आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
