आहारातून ओंकाराकडे विषयावर मार्गदर्शन

‘आहारातून ओंकाराकडे’ विषयावर व्याख्यान
कल्याण, ता. २४ (वार्ताहर) : जनरल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटच्या सी. एम. पुराणिक प्राथमिक शाळा, सुभेदारवाडा, कल्याण येथे ‘आहारातून ओंकाराकडे’ या विषयावर संत साहित्य अभ्यासक मुख्याध्यापक अजयकुमार जोगी यांचे मार्गदर्शनपर व्याख्यान झाले. पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात आलेल्या या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
कार्यक्रमाची सुरुवात शाळेच्या मुख्याध्यापिका कल्पना पोतदार यांनी जोगी यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. जोगी यांनी आपल्या व्याख्यानात सांगितले, की जसा आहार तसे विचार आणि तसेच शरीर. सात्त्विक आहार माणसाच्या शरीराला ऊर्जा, रोगप्रतिकारक शक्ती आणि मानसिक स्थैर्य देतो. त्यांनी सकाळचा नाश्ता, दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण तसेच रात्रीचे गाईचे दूध यासंदर्भातील योग्य आहाराची उदाहरणांसह माहिती दिली.
जोगी यांनी ओंकाराचा शास्त्रीय दृष्टिकोन मांडत ओंकारामुळे स्मरणशक्ती, मनःशांती आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते, असे सांगितले. त्यांनी संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, विसोबा खेचर, सावता माळी तसेच स्वातंत्र्यवीर सावरकर, साने गुरुजी यांच्या आहारशैलींची उदाहरणे देत संतांचा सात्त्विक जीवनशैलीवरील दृष्टिकोन स्पष्ट केला. या कार्यक्रमात पालक व शिक्षकवर्गाने मोठ्या उत्साहाने सहभाग घेतला. मुख्याध्यापिका कल्पना पोतदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबवण्यात आला. जोगी यांची ओजस्वी वाणी आणि विनोदी शैली यामुळे कार्यक्रम अधिक प्रभावी झाला. उपस्थितांनी शाळेच्या या स्तुत्य उपक्रमाचे कौतुक करीत आभार मानले.
