८९० बॅनर, पोस्टरवर धडक कारवाई
अनधिकृत बॅनरवर महापालिकेची कारवाई
कल्याण, ता. २४ (वार्ताहर) : कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या आदेशानुसार शहर विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी महापालिकेच्या सर्व प्रभागांत एकाच दिवशी ८९० अनधिकृत बॅनर, पोस्टर्स आणि झेंड्यांवर धडक कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई मंगळवारी (ता. २३) दिवसभर विशेष मोहिमेअंतर्गत राबवण्यात आली. यात अ प्रभागात ३८ बॅनर, आठ पोस्टर व १० झेंडे, ब प्रभागात १२०, क प्रभागात ५२, जे प्रभागात १५ बॅनर, १४ पोस्टर व २० झेंडे, ड प्रभागात ८२ बॅनर व ३ झेंडे, फ प्रभागात ३० बॅनर, ३३ पोस्टर व ३० झेंडे, ह प्रभागात १०५ बॅनर, ग प्रभागात ५० बॅनर, २० पोस्टर व ४० झेंडे, आय प्रभागात ८० आणि ई प्रभागात सर्वाधिक १४० बॅनर व पोस्टर काढण्यात आले. महापालिकेने स्पष्ट केले, की शहर विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी ही कारवाई नियमित स्वरूपात सुरूच राहणार आहे. अनधिकृत पद्धतीने लावलेले बॅनर, पोस्टर, झेंडे, होर्डिंग्ज यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी अडथळा निर्माण होतो तसेच शहराचे सौंदर्यही बिघडते. महापालिकेने नागरिकांना आणि राजकीय-सामाजिक संघटनांना स्वतःहून अनधिकृत फलक, झेंडे हटवण्याचे आवाहन केले आहे.
