थांग-ता पारंपरिक खेळात ठाणे जिल्हा अग्रेसर
कल्याण, ता. २४ (वार्ताहर) : मणिपूर राज्यातील पारंपरिक मर्दानी खेळ थांग-तामध्ये ठाणे जिल्ह्याने आपली चमक दाखवत राज्य स्तरावर उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. १९ ते २१ सप्टेंबरदरम्यान अमरावती येथे पार पडलेल्या २९व्या राज्यस्तरीय थांग-ता स्पर्धेत ठाणे जिल्ह्यातील खेळाडूंनी एकूण ३४ पदकांची कमाई केली. २५ जिल्ह्यांतील ४३० खेळाडूंनी सहभाग घेतलेल्या या स्पर्धेत कल्याण, डोंबिवली, ठाणे शहर व भिवंडी येथील ३४ खेळाडूंनी ठाणे जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व केले.
विविध वजनी गटांमध्ये ठाण्याच्या खेळाडूंनी पदके जिंकली. विभावरी गायकवाड, हितांशी पटेल, भार्गवी कुडव, अन्सारी झुफा रेहमान, अमन ढोकळे, कवीश पाटील यांनी सुवर्णपदक पटकावले. तर अवनी कोलते, ऐश्वर्या सिंग, यागनी मावनी, श्रेया शिंपी, गौरी भोसले, आर्या यादव, कनिष्क गुंजाळ, सार्थक बामणे, समर्थ घुर्घुई, नैतिक राजगुरू, हर्ष तरे, अक्षय राठोड, अन्सारी अझहान रेहमान यांनी रौप्यपदक पटकावले. प्रणाली शेणे, पलक चौताला, बल्लाळ रुमडे, कार्तिक चव्हाण, अथर्व पवार, संदीप मौर्टा, आरव जाधव, आरुश बास्ते हे कांस्यपदकाचे मानकरी ठरले. या यशामागे ऑल ठाणे डिस्ट्रिक्ट थांग-ता स्पोर्टस असोसिएशनचा मोलाचा वाटा आहे. खेळाडूंना डॉ. जॉय, सचिव गिरीश वाघमारे, सहकार्यवाह उमेश परब, प्रशिक्षक एस. एन. मोमीन यांचे मार्गदर्शन लाभले. अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी प्रशिक्षक आणि सर्व विजेत्या खेळाडूंचे विशेष कौतुक करीत जिल्ह्यातील या पारंपरिक कलेच्या वाढीसाठी असोसिएशन कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
