ठाण्यात रंगणार साहित्यवलय पुरस्कार वितरण सोहळा

ठाणे, ता. २४ : साहित्य क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीचा गौरव करण्यासाठी दरवर्षी दिला जाणारा ‘साहित्यवलय पुरस्कार २०२५’ सोहळा ठाण्यात संपन्न होणार आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना आणि ध्रुपद एंटरटेन्मेंट यांच्या वतीने या पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार असून, विविध साहित्य प्रकारांतील नामवंत लेखक-लेखिकांना सन्मानित केले जाणार आहे. पुरस्काराचे यंदाचे द्वितीय वर्ष असून, महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांतून आलेल्या ३५० पुस्तकांमधून हे लेखक निवडले गेले आहेत. लेखकांना प्रोत्साहन देणे हा उपक्रमामागील उद्देश असल्याची माहिती आयोजक मनविसे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी दिली आहे.
साहित्यवलय पुरस्कार प्रदान सोहळा १० ऑक्टोबर रोजी सकाळी १०.३० वाजता ठाण्यातील गडकरी रंगायतन येथे पार पडणार आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पद्मश्री पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर असून, साहित्यविश्वातील मान्यवरांच्या तसेच मनसे नेत्यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा भव्यदिव्य होणार आहे, अशी माहिती मनविसे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी दिली. सोहळ्याच्या पूर्वार्धात पद्मजा फेणाणी जोगळेकर यांचे गायन आणि त्यांचा शिष्य व ध्रुपद एंटरटेनमेंटचे संचालक कवी, संगीतकार ऋग्वेद देशपांडे हे त्यांच्याशी साहित्यिक संवाद साधतील. ‘साहित्यवलय’ या पुरस्काराचे स्वरूप पाच हजार ५५५ रोख रक्कम, स्मृतिचिन्ह आणि मानपत्र असे आहे. तसेच लक्षवेधी साहित्यासाठी एक हजार रुपये रोख आणि प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे, अशी माहिती मनविसे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी दिली. ‘सारंगीचे सूर’ या काव्यसंग्रहासाठी दीपक मच्याडो यांना साहित्य पदार्पणासाठी सन्मानित केले जाणार आहे. सर्वोत्कृष्ट कादंबरी म्हणून ‘सवाष्ण’ या पुस्तकासाठी डॉ. क्षमा गोवर्धने शेलार यांची निवड झाली आहे. तसेच सर्वोत्कृष्ट स्त्रीवादी साहित्य विभागात विद्या पोळ जगताप यांना ‘बाय गं’ या साहित्यकृतीसाठी गौरवण्यात येईल. कथासंग्रहासाठी ‘वर्जीतमध्य’ या कथासंग्रहाचे लेखक सुरेंद्र दरेकर यांची निवड झाली आहे. तसेच इतर मान्यवरांचादेखील सत्कार केला जाणार आहे.
