लोकलची म्हैशीला धडक : रेल्वे वाहतूक विस्कळित
लोकलची म्हशीला धडक;
रेल्वे वाहतूक विस्कळित
वांगणी-बदलापूरदरम्यानची घटना
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ ः मध्य रेल्वेच्या वांगणी आणि बदलापूर स्थानकादरम्यान धावत्या लोकलने रुळावर आलेल्या म्हशीला धडक दिली. लोकलखाली म्हैस आल्याने लोकल वाहतूक ठप्प झाली. जवळपास तासाभराने म्हैस बाहेर काढल्यानंतर लोकल वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. त्यामुळे दोन लोकल आणि एक एक्स्प्रेस रखडल्याने प्रवाशांना लेटमार्क लागला.
मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी (ता. २४) कर्जतहून मुंबईकडे जाणारी लोकल ११ वाजून सात मिनिटांनी वांगणी स्थानकातून रवाना झाली. वांगणी ते बदलापूरदरम्यान रेल्वे रुळावर आलेल्या म्हशीला लोकलची धडक बसली. त्यातच म्हैस लोकल आणि रुळांमध्ये अडकल्याने वाहतूक ठप्प झाली. घटनेची माहिती मिळताच मध्य रेल्वेचे अभियांत्रिकी पथक आणि आरपीएफ जवान घटनास्थळी दाखल झाले. म्हशीला रेल्वे रुळाच्या बाजूला करण्यात आल्यानंतर रखडलेल्या लोकल मार्गस्थ करण्यात आल्या. सुमारे एक तास खोळंबा झाल्याने बदलापूर, अंबरनाथ, कल्याण स्थानकात प्रवाशांची गर्दी झाली होती.
