उल्हासनगरात काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकावर कोयत्याने हल्ल्याचा प्रयत्न
उल्हासनगरमध्ये माजी नगरसेवकावर प्राणघातक हल्ला
घटना सीसीटीव्हीत कैद
उल्हासनगर, ता. २४ (वार्ताहर) : उल्हासनगरमध्ये मंगळवारी (ता. २३) दिवसाढवळ्या गुन्हेगारीचा थरार पाहायला मिळाला. काँग्रेसचे माजी नगरसेवक तुलसी वसिटा यांच्यावर कोयत्याने हल्ला करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये दहशतीचे सावट पसरले आहे.
ही घटना उल्हासनगरमधील श्रीराम चौक परिसरात घडली. मंगळवारी सायंकाळी काही युवकांना रस्त्यात उभे राहण्यावरून हटकल्याने वाद सुरू झाला. या वादातून अजय बागूल नावाच्या व्यक्तीने जुन्या वैमनस्यातून वसिटा यांच्यावर थेट कोयत्याने हल्ला केला. वसिटा यांनी स्वतःचा बचाव केल्याने ते थोडक्यात बचावले.
घटनेची माहिती मिळताच विठ्ठलवाडी पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आणि वसिटा यांच्या तक्रारीवरून आरोपी अजय बागूलविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. आरोपी सध्या फरार असून, त्याला पकडण्यासाठी पोलिसांचे विशेष पथक शोध घेत आहे. या घटनेमुळे शहरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. स्थानिक नागरिकांनी पोलिसांकडून अधिक गस्त वाढवण्याची मागणी केली आहे.
