महावितरणच्या ग्राहकांना आता वाढीव वीज भार तत्काळ मिळणार
वाढीव वीजभार आता लगेच मिळणार!
महावितरणची ऑनलाइन स्वयंचलित प्रणाली सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : राज्यातील महावितरणच्या लघुदाब वर्गवारीतील औद्योगिक, व्यावसायिक, घरगुती वीज ग्राहकांना आता वाढीव वीजभार तत्काळ मिळणार आहे. त्यासाठी महावितरणच्या संकेतस्थळावर स्वयंचलित प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली. ग्राहकांनी वाढीव वीजभारासाठी ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर त्यांना २४ ते ४८ तासांमध्ये वाढीव वीजभार स्वयंचलित पद्धतीने मंजूर करून कार्यान्वित केला जाणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे.
वीज ग्राहकांना ‘इज ऑफ लिव्हिंग’नुसार (राहणीमान सुलभता) सेवा देण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्यानुसार महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी लघुदाब वर्गवारीतील सर्व ग्राहकांसाठी वीजभारात वाढ किंवा कमी करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने स्वयंचलित करण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान, सध्याच्या करारापेक्षा वीजभारात वाढ करणे किंवा कमी करण्याची सुविधा महावितरणच्या www.mahadiscom.in संकेतस्थळावर किंवा मोबाईल ॲपवर ग्राहकांना उपलब्ध आहे. मात्र मंजुरीची प्रक्रिया स्वयंचलित नसल्याने पुढील कार्यवाहीसाठी बराच वेळ लागत होता. आता १५७ किलोवॉटपर्यंतच्या वीजभाराच्या वाढीसाठी स्वयंचलित मंजुरी देण्यात येणार आहे. वीजभार वाढीबाबत ऑनलाइन मागणी नोंदविल्यानंतर संबंधित ग्राहकांना स्वयंचलित पद्धतीने कोटेशन देण्यात येईल. तर कोटेशनचे शुल्क भरण्याचीही ऑनलाइन सुविधा आहे.
----
वीजभाराचे तीन गट
लघुदाब वर्गवारीत शून्य ते ७.५ किलोवॉट, ७.५ ते २० किलोवॉट आणि २० ते १५७ किलोवॉट असे वीजभाराचे तीन गट आहेत. या तिन्ही गटांत वीजभारवाढीच्या मंजुरीसाठी स्वयंचलित प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. ग्राहकांना केवळ संकेतस्थळ किंवा मोबाईल ॲपद्वारे ऑनलाइन अर्ज करून शुल्क भरावे लागेल. त्यानंतरची सर्व प्रक्रिया महावितरणकडून स्वयंचलित पद्धतीने होणार आहे. तसेच त्याबाबतची माहिती संबंधित ग्राहकांना नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक किंवा ई-मेलद्वारे कळविण्यात येणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.