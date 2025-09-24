मराठ्यांनंतर आता कुणबी आझाद मैदानावर एकवटणार
मराठ्यांनंतर आता कुणबी
आझाद मैदानावर एकवटणार
समाजाचा ९ ऑक्टोबरला एल्गार मोर्चा; पाच हजार आंदोलकांनाच परवानगी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : मराठा समाजाला कुणबीमधून आरक्षण दिल्याच्या विरोधात ओबीसी समाज ९ ऑक्टोबरला मुंबईत धडकणार आहे. आझाद मैदानावरील एल्गार मोर्चात शेकडोंच्या संख्येने राज्यभरातील कुणबी समाजबांधवांना सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासाठी जीआर काढला आहे. त्याविरोधात ओबीसी बांधवांमध्ये संतापाची भावना आहे. १९२०मध्ये मुंबईत स्थापन झालेल्या कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई तसेच विविध कुणबी सामाजिक संघटनांच्या वतीने या मोर्चाची हाक देण्यात आल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस कृष्णा वणे यांनी सांगितले.
ओबीसी म्हणजेच शेतकरी, बलुतेदार, अलुतेदार, भटके विमुक्त या शोषित, वंचित, पीडित आणि उपेक्षित वर्गाच्या घटनात्मक आरक्षणाला प्रस्थापित जातीच्या साथीने राज्य सरकार मूठमाती देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी व सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाविरोधात कुणबी समाज आणि ओबीसीतील विविध जाती आझाद मैदानावर जमणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस १० टक्के, एसईबीसी १० टक्के असा दुहेरी आरक्षणाचा लाभ मिळत असूनही कुणबी म्हणून त्यांना ओबीसीमध्ये घुसायचे आहे. ५८ लाख कुणबी नोंदींद्वारे मराठा समाज मागच्या दाराने ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
---
भाजी-भाकरी व पाण्याची बाटली
पोलिसांनी आझाद मैदानात केवळ पाच हजारांपर्यंत आंदाेलकांची अट घातली आहे; मात्र लोक उत्स्फूर्तपणे आले तर आम्ही काय करणार, असा सवाल संघटनेने केला आहे. या मोर्चात बहुतांश कोकणातील कुणबी समाजाची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. मराठा समाजाएवढा कुणबी समाज आर्थिक सक्षम नाही. त्यामुळे मोर्चाला येताना स्वत:ची भाजी-भाकरी आणि पाण्याची बाटली सोबत आणावी, असे आवाहन संघटनेने केल्याचे सांगण्यात आले.
-----
प्रश्न प्रलंबित
- कुणबींचे कूळ कायद्यासारखे अनेक प्रश्न प्रलंबित
- ओबीसींचा शासकीय नोकरीतील दाेन लाखांचा अनुशेष कायम
- ओबीसींच्या आर्थिक विकास महामंडळासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद नाही
- कोकणात सरकारने एकही वसतिगृह सुरू केले नाही
....
