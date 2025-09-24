पाम तेलाच्या पोषण पैलूंवर आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद
मुंबई, ता. २४ ः जागतिक खाद्यतेल अर्थव्यवस्थेत पाम तेलाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी आणि त्याचे आरोग्य व पोषणविषयक पैलू उलगडून सांगण्यासाठी मुंबई विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यानगरी संकुलात शुक्रवारी (ता. २६) होणाऱ्या परिसंवादात देश-विदेशातील तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. ऑईल टेक्नॉलॉजी असोसिएशन ऑफ इंडिया (पश्चिम विभाग) यांनी आयोजन केले असून मलेशियन पाम ऑइल कौन्सिल, मुंबई विद्यापीठ आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीच्या संयुक्त विद्यमाने हा परिसंवाद होणार आहे. पाम तेलाचा जागतिक खाद्यतेल उत्पादनात जवळपास एकतृतीयांश वाटा असून भारतातील एकूण वापरामध्येही ते ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. हे तेल नैसर्गिकरीत्या अर्ध-घन स्वरूपात राहते आणि त्यातील कॅरोटेनॉइड्स व व्हिटॅमिन ई मुळे ते आरोग्यदायी ठरते. तसेच पामिटिक ॲसिड गर्भविकास आणि शरीराच्या वाढीस उपयुक्त असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
