भिवंडी-वाडा महामार्गासाठी १३५ कोटींचा निधी मंजूर
वज्रेश्वरी, ता. २४ (बातमीदार) : भिवंडी-वाडा-मनोर रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी १३५ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हा निधी मंजूर करण्यात आला असून, गेल्या अनेक महिन्यांपासून या मार्गावरील दुरवस्थेने त्रस्त नागरिकांसाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी आहे.
रस्त्याची अवस्था इतकी खराब झाली होती, की अनेक अपघात झाले असून काही नागरिकांनी आपला जीवही गमावला. नागरिकांनी आंदोलने केली, तक्रारी केल्या तरीही स्थितीत फारसा फरक पडला नव्हता.
भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी ही बाब सातत्याने राज्य सरकारपुढे मांडली. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याशी वेळोवेळी चर्चा करीत त्यांनी रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. अखेर मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी हा मोठा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे लवकरच कामाला सुरुवात होणार असून, प्रवाशांना सुरक्षित व आरामदायी प्रवासाचा मार्ग उपलब्ध होईल.
रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी मी मंत्री महोदयांची अनेक वेळा भेट घेतली. त्यांनीही प्रत्येक वेळी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. निधी मंजूर झाल्यामुळे नागरिकांचा त्रास कमी होईल व रस्ता सुखकर बनेल, अशी प्रतिक्रिया खासदार म्हात्रे यांनी दिली आहे.
