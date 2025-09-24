पनवेल मधील लाडक्या बहिणी नाराज ई-केवायसीचे पोर्टल अडखळल्याचा परिणाम
लाडकींना तांत्रिक अडथळे
महिलांमधून नाराजीचा सूरः ई-केवायसी अडकले
पनवेल ता. २४ ( बातमीदार) ः नवरात्रोत्सव सुरू असून यामध्येच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ई-केवायसी करण्याची सूचना सरकारने केली आहे. परंतु, महिलांना अर्ज भरताना या पोर्टलवर अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे पनवेलमधील एक लाख २८ हजार बहिणींमध्ये नाराजी पसरली आहे. काही लाभार्थ्यांचे मोबाईल नंबरच जुळत नाहीत. तर, वेबसाइट एरर, आधार ओटीपी न येणे आदी तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने या पोर्टलमध्ये तातडीने सुधारणा करावी, अशी मागणी महिलांकडून होऊ लागली आहे.
सरकारने आता लाडक्या बहीण योजनेची ई-केवायसी प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ऑनलाइन, ऑफलाइन प्रक्रियाही होत आहे. पण, यामध्ये ऑनलाइन केवायसी करताना अनेक तांत्रिक अडचणींना सामना लाभार्थी महिलांना करावा लागत आहे. ई-केवायसीसाठी अधिकृत वेबसाइटवर तांत्रिक बिघाड असल्याचे येत आहे. आधार क्रमांक टाकल्यानंतर ओटीपी येत नाही किंवा प्रक्रिया पुढे जात नाही. मोठ्या संख्येने लाडक्या बहिणी एकाच वेळी ई-केवायसी करत असल्याने सर्व्हरवर ताण येत असल्यामुळे वेबसाइटची कार्यक्षमता कमी होत आहे. त्यामुळे सुरुवातीलाच अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने लाडक्या बहिणींमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.
सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेऊन या तांत्रिक अडचणी सोडविण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींना वेळेत ई-केवायसी पूर्ण करता येईल. अन्यथा केवायसीअभावी पात्र लाभार्थीही अपात्र ठरण्याची भीती महिलांकडून व्यक्त केली जात आहे.
अशी करा प्रक्रिया
यासंदर्भात महिला व बालविकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार पोर्टल https://ladakibahin.maharashtra. gov.in द्वारे ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू आहे. लाभार्थ्यांनी पुढील दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. पोर्टलवर सर्व माहिती स्पष्ट दिलेली असून मार्गदर्शनाची सुविधाही उपलब्ध आहे.
