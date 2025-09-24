पत्रकारांच्या छळवणूकीप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करा
न्यायालयाचे सरकारला आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ ः प्रभावशाली व्यक्तींविरोधात वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना छळवणुकीच्या घटनांना सामोरे जावे लागते, ही गंभीर बाब असल्याचे उच्च न्यायालयाने (ता. २४) निरीक्षण नोंदवले. तसेच राज्य सरकारला यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
अलीकडच्या काळात पत्रकारांच्या छळवणुकीच्या घटना घडल्या आहेत. एखाद्या प्रभावशाली आणि अग्रगण्य व्यक्तींबाबत वार्तांकन केल्यानंतरच पत्रकारांवर हल्ले अथवा त्यांची छळवणूक केली जाते, अशी टिप्पणीही मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने केली. तसेच राज्य सरकारला याप्रकरणी २९ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. तत्पूर्वी, याचिकाकर्ती एक यूट्युबर-पत्रकार आहे. या वर्षी जुलै महिन्यात तिच्यावर हल्ला करण्यात आला. ती पुणे जिल्ह्यातील बेकायदा बांधकामांविरोधात वार्तांकन करीत होती. त्या वेळी तिच्यावर लोखंडी रॉडने हल्ला करण्यात आला होता. याप्रकरणी तिने तक्रारही नोंदवली; परंतु त्यानंतर तिला धमक्या सुरू झाल्याचा दावा ॲड. मिहिर देसाई यांनी केला. त्यासंदर्भात तिने पोलिस अधीक्षकांकडे तीनदा पत्रव्यवहार करूनही अद्याप ठोस कारवाई करण्यात आली नसल्याचेही देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. याप्रकरणी सादर केलेले पुरावे अपुरे आहेत. तुम्हाला सक्षम, सबळ पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने याचिकेबाबत असमाधान व्यक्त केले. तसेच आवश्यक तपशील आणि चुकीच्या स्वरूपात याचिका केल्याचेही नमूद केले.
