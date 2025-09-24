लाेकलमध्ये बंगाली बाबांचा ‘रात्रीस खेळ’
लाेकलमध्ये बंगाली बाबांचा ‘रात्रीस खेळ’
पाेस्टरबाजीसाठी बेराेजगार तरुणांचा वापर; स्वच्छतेवर रेल्वेचे लाखाे खर्च
नितीन बिनेकर : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : मुंबई लोकलचे डबे सर्वत्र बंगाली बाबांच्या पाेस्टरने रंगलेले दिसतात. ही पाेस्टर चिकटवण्यासाठी अल्पवयीन व बेरोजगार तरुणांच्या हाती पैसे टेकवून हे काम रात्री उशिरा केले जाते. यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे असलेले डबे टाळले जातात. या पाेस्टरबाजीमुळे लोकलचे डबे विद्रूप होतातच; शिवाय ही पोस्टर काढण्यासाठी रेल्वेला दरवर्षी लाखोंचा आर्थिक भुर्दंड पडत आहे.
कारशेडमध्ये उभ्या असलेल्या लोकलमध्ये रात्री १२ नंतर घुसखोरी करून पोस्टर चिकटवण्याचे काम केले जाते. लोकलसह एक्स्प्रेस गाड्यांत पोस्टर चिकटवण्याचे काम पहाटेपर्यंत चालते. सीसीटीव्ही असलेल्या लोकल डब्यांत पोस्टर चिकटवणे टाळले जाते. विशेषत: शेवटच्या लोकल त्यांचे लक्ष्य असतात.
चिकट द्रव पदार्थामुळे नुकसान
बंगाली बाबांची जाहिरातबाजी काढण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाला मनुष्यबळाचा वापर करावा लागतो. पोस्टर चिकटवण्यासाठी वापरल्या जणाऱ्या द्रव्यामुळे डबे खराब होतात. डब्यांची साफसफाई करण्यासाठी रेल्वेला लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. त्यामुळे करदात्यांचा पैसा प्रवाशांच्या सुरक्षिततेऐवजी भोंदूबाबांचे पोस्टर काढण्यात वाया जात असल्याचा आरोप प्रवासी संघटनांनी केला आहे.
प्रवासी संघटनांची तक्रार
‘सकाळ’च्या वृत्तमालिकेनंतर प्रवासी संघटनांनी बाबा बंगालीच्या जाहिरातींचा मुद्दा मध्य रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापकांच्या बैठकीत मांडला. या संघटनांचे म्हणणे आहे, की या जाहिरातींमुळे प्रवाशांची आर्थिक फसवणूक होत असून, असंख्य लोक बळी पडत आहेत. बदनामीच्या भीतीमुळे अनेक पीडित गुन्हा नोंदवण्यासाठी पुढेच येत नाहीत. या बैठकीत रेल्वेकडून सांगण्यात आले, की कारशेडमध्ये घुसून लहान मुलेही कामे करतात. यावरून रेल्वेची सुरक्षा किती सक्षम आहे, हे लक्षात येते.
यूपी, बिहार, झारखंडमध्ये धागेदोरे
लोकलमधून जाहिराती हटवणे हा केवळ तात्पुरता उपाय ठरणार आहे. या टोळीचे मूळ यूपी, बिहार आणि झारखंड या राज्यांत आहे. तिथे जाऊन या बाबांच्या मुसक्या आवळणे गरजेचे आहे. याकरिता रेल्वे सुरक्षा बल आणि लोहमार्ग पोलिसांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून काही साध्य होणार नाही.
बंगाली बाबांच्या पोस्टरविरोधात आमची कारवाई सातत्याने सुरू असते. अनेकदा आम्ही अल्पवयीन मुलांना पोस्टर लावताना पकडले आहे.
- ऋषीकुमार शुक्ला, विभागीय रेल्वे सुरक्षा आयुक्त, मध्य रेल्वे
कारशेडमध्ये उद्या दहशतवादी घुसले तर काय होईल, याची कल्पनाही करवत नाही. त्यामुळे कारशेडमधील सुरक्षा वाढवण्याची गरज आहे.
- लता अरगडे, अध्यक्षा, उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघ
