सहकाराच्या समस्यांचा अहवाल देणार
प्रवीण दरेकरांचे प्रतिपादन
मुंबई, ता. २४ ः आज अडचणीत असलेल्या सहकारी बँका, संस्थांसह एकंदर सहकार चळवळीलाच ताकद देण्याची गरज आहे. स्वयंपुनर्विकासासाठी आपण दिलेल्या अहवालाप्रमाणे राज्यातील सहकार क्षेत्रावरील अडचणींचा अहवाल सरकारला देऊ, असे महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी येथे सांगितले.
मुंबई पूर्व उपनगर जिल्हा मजूर सहकारी संस्थेच्या ३१व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. दरेकर म्हणाले, की मजूर चळवळीतूनच आपण मोठे झालो. राज्याच्या राजकारणात एका टप्प्यावर येऊन पोहोचलो असलो तरी माझे मूळ हे मजूर चळवळ आहे. मजूर चळवळीच्या अडचणी सोडविण्याचे काम आपण केले. प्रसंगी टीकाही सहन केली; मात्र चळवळीपासून कधीच पळ काढला नाही.
ते पुढे म्हणाले, की सर्वांच्या आशीर्वादाने राज्य सहकारी संघाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. १०६ वर्षांपूर्वी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी या संघाची स्थापना केली. वसंतदादा पाटील, विलासराव देशमुख यांसारख्या अनेक नेत्यांनी संघाला मार्गदर्शन केले. सहकार चळवळीला दिशा देण्याचे काम संघाने केले. अलीकडच्या काळात संघाची स्थिती बिकट झाली; मात्र येत्या वर्षभराच्या काळात राज्याच्या संघाचे चित्र आपण बदलूया. संघाच्या माध्यमातून राज्यभर शिक्षण-प्रशिक्षण देण्याचे काम केले जाईल.
दरेकर म्हणाले, की सहकारातील पैसा सहकारात राहिला पाहिजे. आपल्या बँका मजबूत झाल्या तर मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेवर सहकाराचा पगडा राहील. बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार तसेच स्पर्धेनुसार आणि लोकांच्या गरजांनुसार आपल्याला बदलावे लागेल. राज्याच्या सहकाराला दिशा देण्याचे काम मुंबई शहर करेल. याप्रसंगी मजूर सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष बाळा साळुंखे, उपाध्यक्षा शकुंतला वाघ, सचिव वीरेंद्र शंकर, संचालक रामदास मोरे, अंकुश बोरूळे, काशिनाथ शंकर, उत्तमसिंह राजपूत, उदय गजरे, सय्यद कासम, उमेश वराडे, मनोहर सावंत, सचिन हनवते, पांडुरंग हिवरकर, संचालिका सुमित्रा राऊत, दीप्ती ढमढेरे, तज्ज्ञ संचालक आनंदा पाटील, ज्येष्ठ संचालक भास्करराव राऊत, बाळासाहेब वाघ, मुंबई बँकेचे संचालक आनंदराव गोळे, माजी नगरसेवक ईश्वर तायडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
