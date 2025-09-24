माथाडींना आश्वासने नको, मुख्यमंत्र्यांनी न्याय द्यावा
माथाडींसाठी आज वाशीत मेळावा
नरेंद्र पाटील : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री राहणार उपस्थित
वाशी, ता. २४ (बातमीदार) : महाराष्ट्रातील माथाडी कामगारांच्या मागण्या आणि समस्यांचा लक्ष वेधण्यासाठी माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले आहे. ते माथाडी कामगारांच्या वतीने आपली गाऱ्हाणी मांडणार आहेत. वाशी येथील एपीएमसी मार्केटमध्ये गुरुवारी (ता. २५) होणाऱ्या मेळाव्याविषयी माहिती देताना नरेंद्र पाटील बोलत होते.
या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, वनमंत्री गणेश नाईक, पणनमंत्री जयकुमार रावल, पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, कामागार मंत्री आकाश फुंडकर, खासदार नरेश म्हस्के आणि ठाणे जिल्ह्यातील आमदार व माजी आमदार उपस्थित राहणार आहेत.
नरेंद्र पाटील यांनी म्हटले आहे, की केवळ आश्वासने नको तर आता मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष न्याय द्यावा. माथाडी कायद्याचे उल्लंघन होत असून, बाजारपेठांमधील भ्रष्टाचारामुळे कामगारांना अनेक अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पणन, महसूल, नगरविकास आणि गृह विभागांनी समन्वयाने काम करावे, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे.
हा मेळावा माथाडी कामगार युनियनचे संस्थापक कै. अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आला आहे. यानिमित्ताने माथाडी भूषण पुरस्कारांचे वितरण आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना धनादेशांचे वाटपदेखील केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांशी साधणार संवाद
नरेंद्र पाटील यांनी बाजार समितीच्या कामकाजावरही टीका केली. माथाडी बोर्डाचे अध्यक्ष योग्यप्रकारे काम करत नाहीत आणि बाजारपेठेत अनेक गैरव्यवहार वाढले आहेत, असे ते म्हणाले. या सर्व समस्यांवर आणि माथाडी कामगारांसाठी घरांच्या मागणीवर ते मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधणार आहेत.
