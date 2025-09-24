भाषा सल्लागार समितीच्या भूमिकेचे राज्यभरात स्वागत
भाषा सल्लागार समितीच्या
भूमिकेचे राज्यभरात स्वागत
त्रिभाषा सक्तीविरोधात मैदानात उतरण्याची तयारी
मुंबई, ता. २४ ः त्रिभाषा सूत्रासाठी नेमलेल्या ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती रद्द करण्याचा राज्य भाषा सल्लागार समितीने केलेल्या ठरावाचे राज्यातील साहित्य, शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांची स्वागत केले. विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी राज्यात त्रिभाषा सक्तीच्या विरोधात मैदानात उतरण्याचीही तयारी दर्शविली आहे.
नागपूर येथे झालेल्या भाषा सल्लागार समितीच्या बैठकीत डॉ. जाधव समिती रद्द करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. या ठरावाची प्रत लवकरच सरकारला सादर केली जाणार आहे. याबाबत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या विद्यमान अध्यक्षा तारा भवाळकर म्हणाल्या, की राज्य भाषा सल्लागार समितीच्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. पहिलीपासून लहान मुलांवर तिसरी भाषा लादता कामा नये. दरम्यान, पहिलीपासून हिंदी नको म्हणून आंदोलने केली. जीआर रद्द झाल्यानंतर सरकारने तिथेच थांबणे आवश्यक होते, परंतु डॉ. जाधव समिती नेमून ती भाषा छुप्या मार्गाने लादली जाण्याची शंका येते. त्यामुळे भाषा सल्लागार समितीच्या निर्णयाचे स्वागत करीत असल्याचे अभिनेते व मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या नियामक मंडळाचे सदस्य चंद्रशेखर गोखले म्हणाले.
मराठवाडा साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ साहित्यिक कौतिकराव ढाले पाटील म्हणाले, की हिंदी आणि त्रिभाषेच्या समितीसाठी आम्ही यापूर्वीच निषेधाचे पत्र पाठवले आहे. सरकारचा हा निर्णय केवळ राजकारण समोर ठेवून घेण्यात आला आहे. तो भाषिक निर्णय नाही. आपली संस्कृती जपली पाहिजे, परंतु काही लोक सोयीने वागत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पाठारे म्हणाले, की प्रत्येकाने एखादी भारतीय भाषा शिकायला हरकत नाही; परंतु ती पहिलीपासून लादण्याची गरज नाही. हिंदीपेक्षा मराठी भाषा अधिक प्रगल्भ आहे. उत्तर भारतातील अनेक राज्यांची वेगळी भाषा आहे. हिंदीचा मोठा पट्टा दाखवला जात असला तरी वस्तुस्थिती तशी नाही.
---
जीआर रद्द हाच जनमताचा कौल!
डॉ. जाधव यांची समिती महाराष्ट्रभर फिरून जनमताचा कौल घेणार आहे; परंतु त्याची काही गरज नाही. आधीचे दोन शासन निर्णय सरकारला रद्द करावे लागल्याने जनमताचा कौल सिद्ध झालेला आहे. त्यामुळे पैशाचा अपव्यय करण्याऐवजी सरकारने ही समिती बरखास्त करावी आणि तिसऱ्या भाषेची सक्ती करू नये, असे शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समन्वय समितीचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार म्हणाले. राज्य भाषा सल्लागार समितीने घेतलेला ठराव हा विवेकाने आणि तज्ज्ञ लोकांनी घेतलेला आहे. डॉ. जाधव समितीच्या माध्यमातून हिंदीचे भूत मराठीच्या बोकांडी बसविण्याची शंका उपस्थित होत आहे. हिंदी ही मराठीची भाषा भगिनी असली तरी ती लादण्याचा आग्रह करू नये, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ साहित्यिक श्रीपाल सबनीस यांनी दिली.
