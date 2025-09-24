वसईत राहत्या खोलीतील छताचे प्लॅस्टर कोसळले
वसईत घराचे छत कोसळून पती-पत्नी जखमी
नालासोपारा, ता. २४ (बातमीदार) : वसईच्या दीनदयाळनगरमधील तिरुपती अपार्टमेंटमध्ये बुधवारी (ता. २४) राहत्या घराचे छत कोसळल्याने पती-पत्नी जखमी झाले. सलीम विराणी आणि मेरुनिसा विराणी अशी जखमी झालेल्या दाम्पत्याची नावे आहेत.
दाम्पत्य या इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील रूम नंबर २०५ मध्ये राहते. दुपारी अडीच वाजता ते आपल्या खोलीत बसले असताना अचानक छताचे प्लास्टर त्यांच्या अंगावर पडले. त्यात ते दोघेही जखमी झाले. शेजाऱ्यांनी त्यांना तत्काळ खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले.
तिरुपती अपार्टमेंट ही ४० वर्षे जुनी इमारत असून, ती धोकादायक झाली आहे. या इमारतीत एकूण २९ फ्लॅट आणि काही दुकाने आहेत. अनेक रहिवासी जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. परिस्थिती नसल्यामुळे दुसरीकडे जाऊ शकत नाहीत, अशा भावना स्थानिक रहिवाशांनी व्यक्त केल्या. यामुळे वसई, विरार आणि नालासोपारा परिसरातील अशा धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.