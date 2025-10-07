विरार मध्ये दोन तरूणांची आत्महत्या की हत्या?
विरारमध्ये दोन तरुणांची आत्महत्या की हत्या?
पालकांकडून हत्येचा आरोप
बोळिंज, ता. ७ (बातमीदार) : विरार पश्चिमेकडील बोळिंज परिसरात एका बांधकाम सुरू असलेल्या १८ मजली इमारतीवरून दोन तरुण खाली पडून त्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता. ६) रात्री साडेनऊच्या सुमारास घडली. शाम घोरई (वय २०) आणि आदित्य रामसिंग (वय २१) अशी या मृत तरुणांची नावे आहेत. घटनास्थळी कोणतीही आत्महत्या चिठ्ठी (सुसाइड नोट) न सापडल्यामुळे आत्महत्येचे गूढ वाढले आहे.
दोघेही नालासोपारा येथील राहुल इंटरनॅशनल महाविद्यालयात पदवीच्या शेवटच्या वर्षात शिकत होते. अर्नाळा सागरी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला असून, याप्रकरणी अपमृत्यूचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय पाटील यांनी सांगितले की, आत्महत्या करण्यामागचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आणि पोलिस अधिक तपास करत आहेत. पालकांचा स्थानिक शवविच्छेदनावर विश्वास नसल्याने, दोन्ही मुलांचे मृतदेह जे. जे. रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत.
मृत तरुणांचे कुटुंबीय आणि पालकांनी हा हत्येचा प्रकार असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आदित्य आणि शाम यांचा एका मुलीवरून काही मुलांसोबत वाद सुरू होता, जो पुन्हा उफाळून आला, तर आदित्य सिंग यांच्या वडिलांनी सांगितले की, सोमवारी रात्री बाहेर जाताना त्यांच्यासोबत तिसरा एक व्यक्ती होता. त्या व्यक्तीनेच या दोघांची हत्या केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. याशिवाय दोन्ही मुले कोणत्याही प्रकारची नशा करत नव्हते, असेही पालकांनी स्पष्ट करत पोलिस हा प्रकार दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचाही आरोप केला आहे.
माझ्या मुलाला आणि शान याला वरून खाली फेकले आहे. ते विशिष्ट अंतरावर पडले आहेत. पडण्यावरून वाटते की त्यांना मारण्यात आले आहे. दोघांचे मोबाईल अजूनही पोलिस शोधू शकले नाहीत. पोलिस मुद्दामून आत्महत्येचे वळण देत आहेत.
-आदित्यचे वडील, राज सिंग
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.