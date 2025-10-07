ओमानमधील ३६ भारतीय कामगारांची सुटका
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या पाठपुराव्याला यश
मुंबई, ता. ७ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘परदेशात अडचणीत सापडलेल्या प्रत्येक भारतीयाला शक्य ती मदत पुरविण्याच्या’ दृष्टिकोनातून प्रेरित होऊन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या वेळेवर हस्तक्षेपामुळे आणि ओमानमधील भारतीय दूतावासाच्या तत्पर मदतीमुळे, ओमानमध्ये अडकलेल्या ३६ भारतीय कामगारांची सुटका झाली असून, ते सुरक्षितपणे भारतात परतले आहेत.
ओमानमध्ये ३६ भारतीय कामगार अडकल्याची बाब उत्तर मुंबईतील वॉर्ड क्रमांक २४चे भाजप अध्यक्ष गोविंद प्रसाद यांनी उत्तर मुंबईचे खासदार पीयूष गोयल यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या कामगारांना तातडीने मदत मिळावी म्हणून गोयल यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना हे प्रकरण सर्वोच्च प्राधान्याने हाताळण्याचे निर्देश दिले. त्यांच्या कार्यालयाने तत्काळ ओमानमधील भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधून तातडीच्या हस्तक्षेपाची विनंती केली. दूतावासाने स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने जलद कारवाई करत केवळ त्या १८ कामगारांना शोधून काढले, तर एकूण ३६ कामगारांना स्थानिक गुरुद्वारात हलविण्यात आले, जिथे त्यांना तात्पुरते आश्रय देण्यात आले. त्याचवेळी दूतावासाने त्यांच्या परतीसाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली. काही दिवसांतच सर्व कामगारांना सुरक्षितपणे भारतात परत पाठविण्यात आले.
कामगारांच्या नावावर कर्ज
भारतीय कामगार ओमानमध्ये चांगल्या रोजगाराच्या संधीच्या शोधात गेले होते, परंतु त्यांच्या नियोक्त्यांकडून त्यांच्यावर गंभीर अत्याचार झाले. त्यांचे वेतन चार-पाच महिन्यांनीच अंशतः दिले जात होते, त्यांना अतिशय लहान जागेत ठेवण्यात आले होते, त्यांचे पासपोर्ट जप्त करण्यात आले होते आणि काही प्रकरणांमध्ये त्यांच्या नावावर कर्जेही काढण्यात आली होती. पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्यास अटक करण्याची धमकीही देण्यात आली होती, ज्यामुळे ते पूर्णपणे असहाय्य झाले होते. या वेळी गोयल यांनी सांगितले की, ‘अडचणीत असलेल्या भारतीयांची सेवा करणे हे केवळ आमचे कर्तव्य नाही, ती एक पवित्र जबाबदारी आहे. परदेशात कार्यरत असलेले आपले कामगार हे राष्ट्राचा अभिमान आहेत आणि त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी, सन्मानासाठी व आवश्यकतेनुसार त्यांच्या परतीसाठी हे सरकार कोणतीही कसर ठेवणार नाही.’
मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो. रोजगाराच्या शोधात परदेशात जाण्यापूर्वी एजंट व संभाव्य नियोक्त्याची सत्यता काळजीपूर्वक तपासा. थोडीशी खबरदारी मोठ्या संकटापासून वाचवू शकते आणि फसव्या एजंटपासून संरक्षण देऊ शकते.
- पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री, खासदार, उत्तर मुंबई
यापूर्वी गिनी येथे हस्तक्षेप
ऑगस्ट २०२५ मधील एका घटनेत, गिनी येथे मुंबईतील एका भारतीय कामगाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांचे पार्थिव भारतात आणण्यात अडचणी येत होत्या. ही बाब समजताच, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी वैयक्तिक हस्तक्षेप केला आणि भारतीय दूतावासाने तत्परतेने कारवाई केली. त्यानंतर त्या कामगाराचे पार्थिव भारतात आणून ते त्यांच्या दुःखी कुटुंबीयांकडे सुपूर्द करण्यात आले.
