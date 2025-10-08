ढिसाळ नियोजन, रिकाम्या खुर्च्या
ढिसाळ नियोजन अन् रिकाम्या खुर्च्या
रसिकांअभावी ‘बहारे-ए-उर्दू’ महोत्सव सुनासुना
विनोद राऊत ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ ः राज्य उर्दू अकादमीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागाने तीनदिवसीय ‘बहार-ए-उर्दू’ महोत्सवाचे आयोजन केले होते. त्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे १० कोटींचा खर्च केला; मात्र ढिसाळ नियोजन, समन्वयाचा अभाव आणि कार्यक्रमाच्या अपुऱ्या प्रसिद्धीमुळे मुंबईकरांनी, उर्दूप्रेमींनी या कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवली. परिणामी, तीनही दिवस सभागृह जवळपास रिकामे होते.
वरळीतील एनएससीआय डोममध्ये तीन दिवसांच्या उर्दू फेस्टिव्हलमध्ये अनेक सांस्कृतिक, साहित्यिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या प्रसिद्धीसाठी १० कोटींचा खर्च मंजूर करताना, अकादमीला वार्षिक कार्यक्रमासाठी केवळ एक कोटी २० लाख रुपयांचा तुटपुंजा निधी दिल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी केला. महोत्सवात जावेद अख्तर, जावेद जाफरीसह अनेक उर्दू साहित्यिक सहभागी झाले होते. सभागृहाची आसन क्षमता आठ हजार असताना, उद्घाटनाच्या दिवशी ९० टक्के खुर्च्या रिकाम्या होत्या. परिणामी, मंत्रालयातून कर्मचारी, डोम कर्मचारी, सुरक्षा रक्षकांना बसवून खुर्च्या भरायची वेळ आयोजकांवर आली. जावेद अख्तर यांच्या कार्यक्रमालाही फारशी गर्दी नसल्याने तेही काहीसे नाराज दिसले. पहिल्या दिवशी ५०० लोकांच्या जेवणाची तयारी केली असताना, त्यातील १५० ते २०० लोकांचे जेवण वाया गेल्याचे सांगण्यात येते.
---
दुसऱ्या दिवशीही गर्दी नाही
पहिल्या दिवसाचा अनुभव लक्षात घेता, दुसऱ्या दिवशी आयोजकांनी उर्दू शाळा, कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांना पाचारण केले. तरीही सभागृहातील उपस्थितांची संख्या अपुरीच राहिली. संध्याकाळी विद्यार्थी निघून गेल्यामुळे साबरी ब्रदर्स यांचा सुफी संगीतच्या कार्यक्रमाला जेमतेम २०० ते ३०० लोक उपस्थित होते.
---
महोत्सवाला प्रतिसाद का नाही?
१. निमंत्रित व नोंदणी करणाऱ्यांसाठीच प्रवेश असल्यामुळे इतरांनी पाठ फिरवली
२. सभागृह भरण्यासाठी नियोजनाचा अभाव
३. प्रसिद्धीसाठी निधीचा प्रभावी वापर नाही, उर्दू वृत्तपत्रे वगळता इतर माध्यमांत प्रसिद्धी नाही.
४ कार्यक्रम स्थळ चुकले. वाहतूक कोंडीमुळे अनेकांनी जाणे टाळले.
५. पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचा फटका
----
तीन दिवसांपूर्वी कार्यक्रम अंतिम झाला. पंतप्रधानांचा दौरा असल्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री येणारच नव्हते. १० कोटींचा खर्चाचा तपशील नाही. उर्दू साहित्यिकांऐवजी बॉलीवूडच्या लोकांना बोलावण्यात आले. शेखर सुमनचा उर्दूशी काय संबंध? लवकरच याचा जाब विचारला जाईल.
- रईस शेख, आमदार, समाजवादी पक्ष
...
कार्यक्रम चांगला होता; पण गर्दी झाली नाही हे खरे आहे. उर्दूविषयी काही गैरसमज आहेत, त्यामुळे असा प्रतिसाद मिळाला असावा; मात्र ही उर्दूच्या जनजागृतीची सुरुवात आहे. पुढच्या वेळी आम्ही योग्य ती काळजी घेऊ.
- माणिकराव कोकाटे, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ मंत्री
---
दोन दिवसांत बोटावर मोजता येईल, इतक्या पुस्तकांची विक्री झाली. कार्यक्रमाचे चुकीचे स्थळ आणि अपुऱ्या प्रसिद्धीचा हा परिणाम आहे.
- आलमगीर मुन्ना, किताबदार प्रकाशन
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.