‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये पाकचे १०० सैनिक ठार!
‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये
पाकचे १०० सैनिक ठार!
लेफ्टनंट जनरल राजीव घई यांची माहिती
नवी दिल्ली, ता. १४ ः पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने राबवलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये पाकिस्तानचे १०० हून अधिक सैनिक मारले गेल्याची माहिती डेप्युटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (स्टॅटर्जी) लेफ्टनंट जनरल राजीव घई यांनी मंगळवारी दिली. पाकिस्तानने जाहीर केलेल्या नेहमीपेक्षआ अधिक मरणोत्तर पुरस्कारांच्या संख्येवरून त्यांच्या झालेल्या नुकसानीचा अंदाज लावला जाऊ शकतो, असेही घई म्हणाले. ते संयुक्त राष्ट्रात लष्करप्रमुखांच्या परिषदेत बोलत होते.
‘ऑपरेशन सिंदूर’वेळी लष्करी ऑपरेशन्सचे डायरेक्टर जनरल (डीजीएमओ) म्हणून कार्यरत राहिलेले लेफ्टनंट जनरल घई म्हणाले, दोन्ही डीजीएमओमध्ये संवाद होऊन देखील पाकिस्तानी ड्रोनकडून भारतीय हवाई हद्दीचे वारंवार उल्लंघन झाल्याने भारतीय हवाई दलाने ९ आणि १० मेच्या रात्री पाकिस्तानमधील अनेक हवाई तळांवर अचूक हल्ले केले. त्यात त्यांच्या आठ एअर बेसेस, तीन हँगर्स, चार रडार तसेच चार ते पाच लढाऊ विमाने हवेतच नष्ट करण्यात आली.
