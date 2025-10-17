ठाण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे धरणे आंदोलन
कर्जमाफीवर सरकार निरुत्साही
ठाण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे धरणे आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ ः सरकार कर्जमाफीचा ‘क’ शब्दही उच्चारायला तयार नाही, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी केला. पॅकेजच्या नावाखाली सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांची फसवणूक केल्याचे आणि दिवाळीपूर्वी मदतीचे आश्वासन हवेत विरल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मनोज प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने ठाण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शुक्रवारी (ता. १७) काळे कपडे परिधान करून आणि काळ्या फिती बांधून धरणे आंदोलन करत ‘काळी दिवाळी’ साजरी केली.
या वेळी कार्यकर्त्यांनी महायुती सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. प्रधान यांनी, सरकारने फसव्या घोषणा न करता, सरसकट कर्जमाफी, हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत द्यावी, तसेच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ७५ हजार रुपये द्यावेत, अशा प्रमुख मागण्यांसह इतर मागण्यांसाठी रस्त्यावरचा संघर्ष करण्याचा इशारा दिला. या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.
