ठाण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे धरणे आंदोलन
कर्जमाफीवर सरकार निरुत्साही
ठाण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे धरणे आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ ः सरकार कर्जमाफीचा ‘क’ शब्दही उच्चारायला तयार नाही, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी केला. पॅकेजच्या नावाखाली सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांची फसवणूक केल्याचे आणि दिवाळीपूर्वी मदतीचे आश्वासन हवेत विरल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मनोज प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने ठाण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शुक्रवारी (ता. १७) काळे कपडे परिधान करून आणि काळ्या फिती बांधून धरणे आंदोलन करत ‘काळी दिवाळी’ साजरी केली. या वेळी कार्यकर्त्यांनी महायुती सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.
हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत देण्याऐवजी केवळ आकडेमोड करून शेतकऱ्यांना चुना लावण्याचं काम केलं, पण आम्ही मात्र त्यासाठी जनतेच्या सहकार्याने रस्त्यावरचा संघर्ष करू आणि या सरकारला सरसकट कर्जमाफी, हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत आणि यासह इतर सर्व मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडू, असा इशारादेखील प्रधान यांनी दिला.
सरकारने फसव्या घोषणा न करता, सरसकट कर्जमाफी, हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत द्यावी, तसेच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ७५ हजार रुपये द्यावेत, परतीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे वेळेवर करून शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, अतिवृष्टी किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई त्वरित मिळावी; गिरणा ते मन्याड जोड कालवा यांसारख्या प्रलंबित जलसिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करावीत; शेती पंचनामे वेळेवर न करणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी; दिव्यांग शेतकरी, मेंढपाळ आणि मच्छीमार यांच्या विविध मागण्या पूर्ण कराव्यात आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.
