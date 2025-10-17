उल्हासनगरात पेट्रोल टाकून घर जाळण्याचा प्रयत्न
पेट्रोल टाकून घर जाळण्याचा प्रयत्न
उल्हासनगर, ता. १७ (वार्ताहर) : उल्हासनगर कॅम्प ३ मध्ये सूडभावनेतून एका व्यापाऱ्याच्या घरावर पेट्रोल टाकून आग लावण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली. याप्रकरणी मध्यवर्ती पोलिसांनी दोन सराईत गुन्हेगार, सुनील उर्फ काली सिंग लबाना आणि सुरज शुक्ला, यांना अटक केली आहे.
व्यापारी विजय सकट यांनी काही दिवसांपूर्वी आरोपी ओम राजपूतविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. याच रागातून, रोहन रेडकर, सुनील उर्फ काली सिंग लबाना आणि सुरज शुक्ला यांनी संगनमत करून विजय सकट यांच्या घरावर गुरुवारी (ता. १६) रात्रीच्या वेळी बियरच्या बाटल्यांमध्ये पेट्रोल भरून त्या फेकून आग लावण्याचा प्रयत्न केला. घटनेनंतर सकट यांनी तातडीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी तांत्रिक तपास व गुप्त माहितीच्या आधारे कल्याण-अंबरनाथ रोडवरील डी मार्ट परिसरात सापळा रचून वरील दोन आरोपींना अटक केली. न्यायालयाने त्यांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या कटातील तिसरा आरोपी रोहन रेडकर याचा शोध सुरू आहे.
