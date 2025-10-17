अंबरनामधील नाट्यमंदिराचे उद्या लोकार्पण
अंबरनाथमधील नाट्यमंदिराचे उद्या लोकार्पण
अंबरनाथ, ता. १७ (बातमीदार) : अंबरनाथच्या नाट्यमंदिराचे लोकार्पण रविवारी (ता. १९) राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या विशेष पाठपुराव्यातून पश्चिम भागातील सर्कस मैदान येथे हे नाट्यमंदिर साकारले आहे. नाट्यगृहाच्या उद्घाटनाबाबत आधी संभ्रम निर्माण झाला होता; परंतु आता दिवाळीच्या आधी नाट्यगृहाचे लोकार्पण करून अंबरनाथकरांना शहराच्या सांस्कृतिक विकासात भर घालणारी दिवाळी भेट दिली आहे.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांच्यासह मराठी कलाविश्वातील अनेक नामवंत दिग्दर्शक, अभिनेते आणि संगीतकार या सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहेत. नाट्यमंदिराला ‘धर्मवीर आनंद दिघे’ यांचे नाव देण्यात येणार असून, तसे बॅनर शिवसेना शिंदे गटाच्या वतीने शहरात मोक्याच्या ठिकाणी लावण्यात आले आहेत.
लोकार्पणाच्या निमित्ताने पुढील आठ दिवस सुप्रसिद्ध नाटकांचे विशेष प्रयोग आयोजित करण्यात आले आहेत. उद्घाटनाच्या दिवशी ज्येष्ठ अभिनेते भरत जाधव यांच्या ‘सही रे सही’ या नाटकाचा प्रयोग होणार आहे. यापूर्वी काही नाट्यकर्मींनी या नाट्यगृहाला बाळ कोल्हटकर किंवा लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे नाव देण्याची मागणी केली होती.
