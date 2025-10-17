शाखेच्या उदघाटनासाठी खासदार संजय राऊत सफाळे पश्चिमेकडील माकणे गावात
मतांची चोरी करून निवडून आले
संजय राऊत यांचा सत्ताधाऱ्यांवर घणाघात
मनोर, ता. १७ : ‘‘मतांची चोरी आणि दरोडेखोरी करून महायुतीचे आमदार निवडून आले आहेत. चोरी केल्याशिवाय भाजप आणि शिंदे गटाच्या आमदारांची निवडून यायची लायकी नाही,’’ अशी टीका शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केली. पालघर जिल्ह्यातील माकणे गावात शुक्रवारी (ता. १७) शाखेच्या उद्घाटनानंतर बोलताना महायुतीच्या आमदारांवर आणि विशेषतः शिवसेना शिंदे गटावर जोरदार टीका केली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव न घेता, ‘‘शिवसेनेला तुझ्या बापाने जन्म दिला आहे का,’’ असा सवाल करत त्यांनी शिंदे गटाला ‘बिन बापाची’ शिवसेना म्हटले. ‘‘तुमचा बाप अमित शहा आहे,’’ असेही ते म्हणाले. बाळासाहेब ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केलेली शिवसेनाच खरी आहे. ‘‘शिवसेनेचा बाप एकच आणि ते म्हणजे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे,’’ असे ठाम प्रतिपादन त्यांनी या वेळी केले.
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हेलिकॉप्टर सोडून रस्त्याने प्रवास करावा, म्हणजे त्यांना लोकांचे हाल कळतील, असे ते म्हणाले.
पालघरमध्ये संघटनात्मक बांधणीसाठी आलो असून, प्रत्येक गावात शाखा निर्माण करून शिवसेनेचा परंपरागत मतदार वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई ते सफाळेपर्यंत लोकलने प्रवास
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील वाहतूक कोंडीच्या शक्यतेमुळे मुंबई ते सफाळेपर्यंत लोकलने प्रवास करीत साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास खासदार संजय राऊत सफाळे रेल्वेस्थानकात दाखल झाले. या वेळी त्यांच्यासोबत पालघर जिल्हा संपर्कप्रमुख विलास पोतनीस, यंत्रणा प्रमुख अमोल कीर्तिकर आणि मुंबईतील पदाधिकारी उपस्थित होते.
