शासकीय भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांसाठी मृणाल कट्ट्यावर मार्गदर्शन संवाद
शासकीय भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांसाठी
मृणाल कट्ट्यावर मार्गदर्शन संवाद
मुंबई, ता. १७ : नागरी निवारा परिषद वसाहतीसह मुंबईतील शासकीय भूखंडांवर असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. ‘साद प्रतिसाद’ संस्थेच्या वतीने हा कार्यक्रम भोगवटादार वर्ग-२ (‘ब’ वर्ग) भूखंडांचे वर्ग-१ (‘अ’ वर्ग) मध्ये रूपांतरण आणि कायमस्वरूपी मालकी हक्क प्रक्रियेवर मार्गदर्शन करण्यासाठी आयोजित केला आहे. हा कार्यक्रम गोरेगाव पूर्व येथील मृणाल कट्टा, मृणालताई गोरे स्मृती उद्यान, निवारा विद्यालयजवळ, नागरी निवारा परिषद येथे रविवारी (ता. १९) सायंकाळी ४:३० वाजता होणार आहे.
यामध्ये ३१ डिसेंबरची अंतिम मुदत आहे. अर्ज सादर करण्याऐवजी आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे का महत्त्वाचे आहे, यावर तज्ज्ञ मार्गदर्शन करतील. याशिवाय, शासनाने अल्प उत्पन्न गटातील (LIG) सदनिकाधारकांसाठी प्रीमियम शुल्क १० टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर केला आहे.
‘साद प्रतिसाद’ संस्थेने भूखंडांवरील गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि जागरूक सदस्यांनी या महत्त्वपूर्ण चर्चासत्राला उपस्थित राहावे, जेणेकरून ‘वर्ग १’चा मालकी हक्क मिळवण्याची प्रक्रिया सामूहिक प्रयत्नांनी जलद आणि त्रुटीविरहित पूर्ण करता येईल, असे आवाहन केले आहे.
