हा विश्वासार्हतेवरील हल्ला!
कीकर : बनावट न्यायालयीन आदेश प्रकरण हा विश्वासार्हतेवरील हल्ला!
उच्च न्यायालय; चार आराेपींना जामीन नाकारला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : न्यायाधीशांच्या खोट्या स्वाक्षरी करून बनावट न्यायालयीन आदेश खरा म्हणून सादर केल्याचा आरोप असलेल्या चार आरोपींना जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. आरोपींचे हे कृत्य न्यायालयीन व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर हल्ला करण्यासारखे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
याप्रकरणी आरोपींनी केलेली कृत्ये सामान्य नाहीत. खोटा न्यायालयीन आदेश देऊन न्यायालयाच्या अधिकृत शिक्क्याचा गैरवापर करणे हे न्यायिक व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर हल्ला करण्यासारखे असल्याचे न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने जामीन अर्ज फेटाळताना नोंदवले. न्यायालयीन कर्मचारी, वकील आणि खासगी दलाल यांचा खोट्या न्यायालयीन नोंदी तयार करण्यामागील त्यांचा सहभाग हा गुन्हा अत्यंत संवेदनशील आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी चारही जामीन अर्जांना विरोध केला. आरोपी गौरी केळकरने सहआरोपी वकील अमर पटवर्धन आणि योगेश केळकर यांच्याशी सतत संपर्क साधून बनावट आदेश आणि अंतिम वारसा प्रमाणपत्रावर पाच ठिकाणी न्या. बिडकर यांची बनावट स्वाक्षरी केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
नवी मुंबईतील पनवेल येथील दिवाणी न्यायालयात प्रमाणित प्रत मिळण्याबाबत केलेल्या अर्जाबद्दल वकील महेश देशमुख यांनी चौकशी केल्यानंतर ही धक्कादायक बाब समोर आली हाेती. पडताळणीत काही कागदपत्रांवर सहाय्यक अधीक्षक आणि न्या. पूनम शिवाजी बिडकर यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या आढळून आल्या. चौकशीदरम्यान न्यायालयाच्या केस इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (सीआयएस) मधील खऱ्या नोंदी हटवून नोव्हेंबर २०२३ ते ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान अर्जांच्या बनावट प्रती तयार केल्याचे समोर आले हाेते.
