इस्त्राईलमधील अल्पवयीन मुलीचे ठाण्यात अपहरण
‘त्या’ अल्पवयीन मुलीचे अपहरण झालेच नव्हते
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ ः इस्राईल देशातून भारत फिरायला आलेल्या १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे ठाण्यात अपहरण झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. मूळ भारतीय असलेल्या विकी शापूरकर (वय ३७) या लॉन्ड्री व्यावसायिकावर मुलीला पळवून नेल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेत त्या मुलीचा शोध घेतला. तसेच चौकशीत त्या मुलीचे अपहरण झाले नसून तिला चांगल्या हॉटेल्समध्ये राहायचे होते, म्हणून ती गेल्याचे समोर आले. ताब्यात घेतलेल्या त्या मुलीला आईच्या स्वाधीन करून त्याला सोडून देण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
तक्रारदार महिला आणि त्यांची मुलगी तसेच विकी शापूरकर हे मंगळवारी (ता. १४) मुंबई विमानतळावर उतरून ठाण्यात आले होते. त्यानंतर हॉटेलमध्ये रूम बुक करून शापूरकर दुसऱ्या हॉटेलमध्ये राहण्यास गेला. बुधवारी (ता. १५) तक्रारदार आणि शापूरकर दुसऱ्या हॉटेलच्या शोधात विटावा येथे गेले. शापूरकरने मुलीला पहिल्या हॉटेलमध्ये थांबण्यास सांगून तो तिला आणण्यासाठी गेला; मात्र परत न आल्याने महिलेने अपहरणाची तक्रार दाखल केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.