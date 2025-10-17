कांदळवनांची जमीन हस्तांतरित करा
कांदळवनांची जमीन
हस्तांतरित करा
उच्च न्यायालयाचे मुंबईसह सहा जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ ः कांदळवन संवर्धनासंदर्भातील आधीच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरलेल्या मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनांवर उच्च न्यायालयाने टीका केली. या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन महिन्यांत अधिसूचित दहा हेक्टरवरील खारफुटीच्या जमिनी राज्याच्या वन विभागाला हस्तांतरित करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
जवळपास सात वर्षांपूर्वी २०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशाचे पालन का केले नाही, याबाबत प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जाणून घ्यायचे आहे. कोणत्याही जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुदतवाढीसाठी न्यायालयात अर्ज केला नाही किंवा आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही, असे ताशेरेही न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने ओढले. उर्वरित जमिनी अधिसूचित करून वन विभागाला हस्तांतरित करण्यासाठी न्यायालयाने कालमर्यादा निश्चित केली. त्याचप्रमाणे वन विभागाला मिळालेल्या जमिनीशी संबंधित माहितीसह त्यांचे संकेतस्थळ अद्ययावत करण्याचे आणि खारफुटीच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले.
राज्यात ३२ हजार हेक्टर जमिनीवर कांदळवनाचे आच्छादन आहे. त्यापैकी १६,९८४ हेक्टर जमीन ही केंद्रीय वन अधिनियमांतर्गत कायदेशीर जंगल म्हणून संरक्षित केली आहे. कोणत्याही गैर उद्देशासाठी जागेचा वापर करायचा असल्यास संबंधित विभागाची परवानगी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. विविध सरकारी प्राधिकरणांसह खासगी व्यक्ती, कंपन्यांच्या अखत्यारीत असलेली कांदळवनांची जमीन संरक्षित करण्याच्या दृष्टीने वनविभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते. तथापि, त्याचे पालन न केल्याने वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने पुन्हा न्यायालयात धाव घेऊन अवमान याचिका दाखल केली.
