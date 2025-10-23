बिहारमधील ‘जंगलराज’ जनता विसरणार नाही!
बिहारमधील ‘जंगलराज’
जनता विसरणार नाही!
नवी दिल्ली, ता. २३ : पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी गुरुवारी राष्ट्रीय जनता दल आणि काॅँग्रेसवर जाेरदार टीका केली. बिहारमध्ये पुढील शंभर वर्षांपर्यंत जंगलराजची चर्चा सुरू राहील. विराेधकांनी आपली पापे कितीही लपवण्याचे प्रयत्न केले तरी जनता त्यांना कधीच माफ करणार नाही, असा टाेला पंतप्रधान माेदी यांनी लगावला.
‘मेरा बूथ सबसे मजबूत : युवा संवाद’ या कार्यक्रमात त्यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. राष्ट्रीय जनता दल आणि काॅँग्रेसच्या आघाडीने तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून आज जाहीर केले. त्यावर माेदी म्हणाले, ‘विराेधकांची आघाडी ही ‘गठबंधन’ नाही तर ‘लठबंधन’ आहे. दिल्ली आणि बिहारमधील त्यांचे सर्व नेते जामिनावर बाहेर आहेत. ‘जंगलराज’मधील अत्याचारांबाबत बुजुर्गांनी युवापिढीला माहिती द्या, असेही त्यांनी कार्यकर्त्यांना आवाहन केले.
