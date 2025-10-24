डॉ. मुंढे आत्महत्येप्रकरणी कारवाईची मागणी
डॉ. मुंढे आत्महत्येप्रकरणी कारवाईची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या डॉ. संपदा मुंढे यांच्या आत्महत्येनंतर सेंट्रल मार्डने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या घटनेला मानसिक छळ आणि व्यवस्थेचे दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचे सेंट्रल मार्डने म्हटले आहे. आरोपींवर तत्काळ कारवाईची मागणीही या वेळी करण्यात आली.
सेंट्रल मार्डच्या म्हणण्यानुसार ‘डॉ. मुंढे एका विभागीय चौकशीतून जात होत्या. त्यांनी चौकशीत सहभागी असलेल्या काही व्यक्तींकडून आपला मानसिक छळ आणि अपमान होत असल्याची माहिती वारंवार आपल्या वरिष्ठांना दिली होती. छळ थांबला नाही, तर आपण टोकाचे पाऊल उचलू, असे स्पष्टपणे सांगितल्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतीही सुधारात्मक कारवाई केली नाही. डॉ. मुंढे यांनी आपल्या आत्महत्या पत्रात पोलिस उपनिरीक्षक गोपाळ बदाने आणि प्रशांत बनकर या दोन व्यक्तींनी शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याचा आरोप करत नावे नमूद केली आहेत.’ दरम्यान, डॉ. मुंढे यांचे पार्थिव शवविच्छेदनासाठी सातारा येथील सिव्हिल रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. सेंट्रल मार्डने या घटनेचा निषेध करत राज्य सरकारकडे तत्काळ आणि कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
आरोपींचे तत्काळ निलंबन करण्याची मागणी
डॉ. मुंढे यांनी आत्महत्या पत्रात नमूद केलेल्या दोन्ही पोलिस अधिकाऱ्यांचे न्यायिक चौकशी होईपर्यंत तत्काळ निलंबन करावे. या प्रकरणाची निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कालमर्यादेत चौकशी करावी. वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई न करणाऱ्या संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्यांची कठोर जबाबदारी निश्चित करावी. प्रशासकीय किंवा शिस्तभंगाच्या तणावाखाली असलेल्या डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी राज्यव्यापी तक्रार निवारण आणि मानसिक आरोग्य समर्थन प्रणाली तयार करावी, अशा मागण्या सेंट्रल मार्डने केल्या आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.