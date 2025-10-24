ठाण्यात छटपूजेसाठी जोरदार तयारी
छटपूजेसाठी ठाण्यात भव्य तयारी
शहरातील २० ठिकाणी होणार सोयीसुविधांची व्यवस्था
ठाणे, ता. २४ (बातमीदार) : शहरात छटपूजेचे वाढते महत्त्व लक्षात घेऊन ठाणे महापालिका प्रशासनाने यंदा भव्य तयारी केली आहे. छटपूजेसाठी येत्या सोमवारी (ता. २७) आणि मंगळवारी (ता. २८) शहरातील तब्बल २० ठिकाणी सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
वाढत्या उत्तर भारतीय लोकसंख्येचा विचार करून, महापालिकेने यंदा सात ते आठ ठिकाणी कृत्रिम तलावांची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये वागळे इस्टेट परिसरातील इंदिरानगर, सावरकरनगर, लोकमान्य नगर, नळपाडा, गांधी नगर, आझाद नगर, मनोरमा नगर आणि बाळकूम या भागांचा समावेश आहे. ठाण्यात पारंपरिकरीत्या उपवन तलाव आणि रायलादेवी तलाव येथे मोठ्या प्रमाणावर छटपूजेचे आयोजन होत असते. या ठिकाणांसह कोलशेत, घोडबंदर, ब्रह्मांड, कळवा, मुंब्रा, शिळ-डायघर आणि मासुंदा तलाव-येथेही छटपूजेची तयारी सुरू आहे. नागरिकांना सुरक्षित व स्वच्छ वातावरणात पूजा करता यावी, यासाठी महापालिकेने विशेष पथके नेमली आहेत.
उपवन तलावावर भव्य आयोजन
उपवन तलाव येथे रुद्र प्रतिष्ठान आणि ठाणे महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने यंदा छटपूजेचे दहावे वर्ष साजरे होत आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष आसनव्यवस्था, कपडे बदलण्यासाठी खोली, प्राथमिक उपचार केंद्र, रुग्णवाहिका, मोबाईल चार्जिंग सुविधा आणि पूजेच्या साहित्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, अशी माहिती रुद्र प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष धनंजय सिंग यांनी दिली.
