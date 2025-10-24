अदाणी, टोरंटला परवान्याची प्रतीक्षा
अदाणी, टोरंटला परवान्याची प्रतीक्षा
महावितरण चिंतेत; जनसुनावणीनंतरही निर्णय नाहीच
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ ः महावितरणकडून राज्याच्या कानाकोपऱ्यात वीजपुरवठा केला जात असला तरी अदाणी इलेक्ट्रिसिटी, टोरंट पाॅवर आणि टाटा पाॅवरने समांतर वीज वितरण परवान्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी) याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार अदाणी आणि टोरंटच्या याचिकेवर जनसुनावणी होऊन तीन महिने होत आले तरी अद्याप वीज आयोगाचा त्यावर निर्णय आलेला नाही. तर टाटाच्या याचिकेवर अद्याप जनसुनावणीच निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे वीज आयोग खासगी वीज वितरण कंपन्यांच्या वितरण परवान्यावर काय निर्णय घेणार याबाबत अदाणी, टोरंटसह महावितरणमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
अदाणी इलेक्ट्रिसिटीकडून मुंबई उपनगरात वीज वितरण केले जात आहे; मात्र त्यांनी आता मुंबईबाहेर ठाणे, नवी मुंबई, तळोजा व पनवेल या क्षेत्रात वीज वितरण परवाना मिळावा म्हणून वीज आयोगाकडे याचिका दाखल केले होती. तर टोरंट पॉवर लिमिटेडने ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील वसई विरार महापालिका, कल्याण डोंबिवली महापालिका, उल्हासनगर महापालिका, ठाणे महापालिका (वितरण फ्रेंचायझी क्षेत्र वगळून), अंबरनाथ नगरपालिका, पालघर आणि वाडा तालुक्याच्या सभोवतालचे क्षेत्र, पुणे जिल्ह्यातील पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि बारामती, इंदापूर, दौंड, सासवड, रांजणगाव, चाकण, तळेगाव, कुरकुंभचा, नागपूर जिल्ह्यातील कामठी, हिंगणा, मौदा आणि कळमेश्वर या क्षेत्रात वीज परवाना मिळावा म्हणून याचिका केली होती. त्यानुसार अदाणींच्या याचिकेवर आयोगाने २२ जुलैला तर ५ ऑगस्टला टोरंट पॉवरच्या याचिकेवर जनसुनावणी पार पडली आहे. त्यामुळे जनसुनाणीत वेगवेगळ्या घटकांकडून मांडलेल्या मुद्द्यांचा अभ्यास करून आयोगाने निर्णय घेणे अपेक्षित होते; मात्र अद्यापही त्याबाबत कोणताही निर्णय समोर आलेला नाही. त्यामुळे महावितरणसह संबंधित दोन्ही खासगी कंपन्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
महावितरणच्या मागणीमुळे पेच
अदाणी इलेक्ट्रिसिटी, टाटा पाॅवर आणि टोरंट पाॅवरने विद्युत कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत समांतर वितरण परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. महावितरणनेही तीच री ओढत मुंबई शहर आणि उपनगरात समांतर वितरण परवाना मिळावा, म्हणून वीज आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळेच वीज आयोगासमोर समांतर परवान्याबाबत पेच निर्माण झाला असल्याचे मत वीजतज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.