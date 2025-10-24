दिवाळी सणाचा परिवहनला फटका
दिवाळीमुळे ठाणे परिवहन सेवेला मोठा फटका
३२ लाखांचे नुकसान, प्रवासीसंख्येत घट
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २४ : दिवाळीच्या सणामुळे ठाणे परिवहन सेवेच्या (टीएमटी) उत्पन्नावर थेट परिणाम झाला आहे. अनेक नागरिकांनी गावी जाणे किंवा घरीच सण साजरा करणे पसंत केल्यामुळे प्रवाशांच्या संख्येत मोठी घट झाली. याचा परिणाम म्हणून, मागील चार दिवसांत टीएमटीला सुमारे ३२ लाख रुपयांचे मोठे नुकसान झाले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सामान्य दिवसांत टीएमटीला दररोज सरासरी २६ ते २७ लाख रुपये उत्पन्न मिळते; मात्र दिवाळीच्या काळात हे उत्पन्न घटून १८ ते १९ लाखांदरम्यान पोहोचले, ज्यामुळे दररोज सुमारे सात ते आठ लाख रुपयांची तूट निर्माण झाली. १८ ऑक्टोबरला २७ लाख २९ हजार ९९९ रुपये उत्पन्न मिळाले होते, तर अभ्यंगस्नान (ता. २०) दिवशी फक्त १८ लाख १३ हजार ३४९ रुपये उत्पन्न मिळाले. २१ ऑक्टोबरला (लक्ष्मीपूजन) दोन हजार ७२१ प्रवासी १९ लाख ७२ हजार ८२६ रुपये, तर २२ ऑक्टोबरला तीन हजार ४५९ प्रवासी १५ लाख ९२ हजार ८४० रुपये आणि २३ ऑक्टोबरला तीन हजार १४४ प्रवासी १९ लाख ९० हजार १०२ रुपये इतके उत्पन्न झाले.
सणासुदीच्या काळात नागरिकांनी प्रवासाऐवजी कुटुंबासोबत वेळ घालवण्यास किंवा गावी जाण्यास प्राधान्य दिल्यामुळे टीएमटीच्या बसेसना कमी प्रवाशांसह धावावे लागले, परिणामी तिकीटविक्री घटून आर्थिक तुटीचा फटका टीएमटीला बसल्याची चर्चा आहे.
