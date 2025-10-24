नाहूरच्या पक्षीगृहाच्या निविदेस मुदतवाढ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ ः मुलुंड येथील नाहूर भागात पालिकेच्या ताब्यात असलेल्या सुमारे १७ हजार १३९.६४ चौरस मीटर क्षेत्रफळांपैकी सुमारे १० हजार ८५९ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर पक्षिगृह बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याबाबत निविदा पोर्टलवर १७ ऑक्टोबरला प्राप्त होतील, अशा रितीने निविदा मागविण्यात आली होती. या निविदेस अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने निविदा सादर करण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे.
पक्षिगृहासमवेत तिकीटघर, स्वच्छतागृह, भूमिगत वाहनतळ इत्यादी सुविधा या प्रकल्पात प्रस्तावित आहेत. या सुविधेमुळे पक्षी-प्राणी आणि पर्यावरणाविषयी लोकांत जागरूकता वाढेल, तसेच पालिकेच्या महसुलातही भर पडेल. या पक्षिगृहाचे बांधकाम वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणिसंग्रहालयातील बांधलेल्या पक्षिगृहासारखे असेल. त्यामुळे पर्यटकांना मुलुंड पक्षिगृहाच्या स्वरूपात आणखी एक पर्याय उपलब्ध होईल. भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्याने आणि प्राणिसंग्रहालय दूर पडत असल्याने पूर्व उपनगरातील नागरिकांना ते गैरसोयीचे आहे. त्यामुळे मुलुंडमध्ये पक्षिगृह झाल्यास पूर्व उपनगरासाठी ते सोयीचे होईल, असा विश्वास पालिकेने व्यक्त केला आहे.
