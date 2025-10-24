मैदे येथील उपसरपंचा वर जीवघेणा हल्ला
मैदे उपसरपंचावर जीवघेणा हल्ला
वज्रेश्वरी, ता. २४ (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील मैदे गावचे उपसरपंच संतोष गणपत पाटील यांच्यावर पैशांच्या वादातून जीवघेणा हल्ला झाला. सळई आणि दांडक्याने मारहाण केल्याने ते गंभीर जखमी झाले असून, त्यांचा पाय तीन ठिकाणी फ्रॅक्चर झाला आहे. याप्रकरणी पडघा पोलिस ठाण्यात दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
संतोष पाटील यांनी वळणाचा पाडा येथील बळीराम पाटील यांना खर्चासाठी ४० हजार रुपये उसने दिले होते. बळीराम पाटील यांनी जुने पैसे परत न करता उलट ५० हजार रुपयांची मागणी केली. जुने पैसे परत करण्यास सांगितल्याने मनात राग धरून बळीराम पाटील आणि त्यांचा मुलगा तेजस पाटील यांनी अन्य दोन मारेकऱ्यांच्या मदतीने कट रचला. रात्रीच्या वेळी पाच्छापूर येथे संतोष पाटील यांना गाठून त्यांच्यावर सळई व दांडक्याने हल्ला करण्यात आला. यात ते गंभीर जखमी झाले.
याप्रकरणी पडघा पोलिस ठाण्यात बळीराम पाटील व तेजस पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी सराईत गुन्हेगार असून, त्यांच्यावर मांडवी पोलिस ठाण्यातही यापूर्वी गुन्हे दाखल आहेत. उपसरपंचावर हल्ला करणाऱ्या आरोपींना तातडीने अटक करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
