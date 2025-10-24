महारेराकडून सहा महिन्यांत पाच हजार गृह प्रकल्पांची नोंदणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : सध्या सर्वसामान्यांकडून घरांची मागणी वाढत असल्याने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, संभाजीनगरसारख्या शहरात नव्याने गृहनिर्माण प्रकल्प हाती घेता यावेत, म्हणून महारेरा प्राधिकारणाने १ एप्रिल ते सप्टेंबरअखेरपर्यंत या सहा महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ४,९४० प्रकल्पांचे प्रस्ताव मंजूर करत नोंदणी केली आहे. त्यापैकी २,०३९ प्रकल्प नवीन असून, १,७४८ जुने प्रकल्प असून, विकसकांनी प्रकल्प पूर्ततेचा नवा आराखडा दिला आहे. तसेच १,१५३ जुन्या प्रकल्पांच्या सुधारणांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुढील दोन-तीन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.
सर्वसामान्यांची घर खरेदी करताना कोणतीही फसवणूक होऊ नये, म्हणून नवीन प्रकल्प सुरू करताना त्याची महारेराकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. तसेच त्यामध्ये प्रकल्प कधी पूर्ण होणार, त्याचे स्वरूप काय, किती चौरस फुटांच्या सदनिका असतील, याबाबतची इत्थंभूत माहिती रेराकडे द्यावी लागते. त्यानुसार रेराकडून त्याची नोंदणी करून संबंधित प्रकल्पाला नोंदणी क्रमांक दिला जातो. त्यानुसार गेल्या सहा महिन्यांत रेरा प्राधिकरणाकडून नोंदणी केलेल्या प्रकल्पांची संख्या पाहता सामान्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात घरांचा साठा उपलब्ध होणार असल्याचे दिसत आहे.
