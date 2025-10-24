फरार आरोपींवर ४८ वर्षांनी खटला
फरार आरोपींवर ४८ वर्षांनी खटला
१९७७ मध्ये प्रेयसीवर हल्ला; न्यायालयाकडून जामीन मंजूर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ ः साधारणतः ४८ वर्षांपूर्वी आपल्या प्रेयसीवर चाकूने हल्ला करणारी व्यक्ती जवळजवळ पाच दशके फरार राहिल्यानंतर अखेर खटल्याला सामोरे जाणार आहे. दक्षिण मुंबईतील कुलाबा येथे प्रेयसीच्या हत्येच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात १९७७ पासून फरार असलेल्या आरोपीला मुंबई सत्र न्यायालयाने नुकताच अटींसह जामीन मंजूर केला.
सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, चंद्रशेखर कालेकर असे आरोपीचे नाव असून वयाच्या २३व्या वर्षी म्हणजेच १९७७ मध्ये त्याने आपल्या प्रेयसीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन चाकूने हल्ला करून हत्येचा प्रयत्न केला होता. हत्येच्या प्रयत्नाच्या आरोपाखाली त्याला अटक केली होती. पुढे त्याला जामीनही मंजूर झाला; परंतु सुटकेनंतर तो पुन्हा कधीही न्यायालयात हजर झाला नाही. त्यानंतर न्यायालयाने त्याला फरारी घोषित केले आणि अजामीनपात्र वॉरंट (एनबीडब्ल्यू) बजावले. या काळात तो राहत असलेल्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्यात आला. ज्यामुळे त्याला शोधणे आणखी अशक्य झाले. अनेक वर्षांनंतर, २०१५ मध्ये रत्नागिरीमधील दापोली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या अपघातासंदर्भात कालेकरविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याचे पोलिसांना आढळून आले. या माहितीवरून चौकशी करताना कुलाबा पोलिसांच्या एका पथकाने त्याचा माग काढून अटक केली. जामीन मंजूर झाल्यानंतर कालेकर याने निवासस्थान बदलले होते. तसेच आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर आरोपीला नोटीस बजावण्यात आली नव्हती. त्यानंतर त्याला काहीकाळ रुग्णालयात दाखल केले होते. त्यामुळे खटल्यादरम्यान अनुपस्थित राहिल्याचा युक्तिवाद कालेकराकडून करण्यात आला.
जामिनाला विरोध
कालेकर आता ७१ वर्षांचा असून वयपरत्वे त्याला विविध व्याधींनी ग्रासले असल्यामुळे जामीन मंजूर करावा, अशी मागणीही त्याने केली. त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे खटला अनेक दशकांपासून प्रलंबित असून त्याचा हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे आणि जामिनावर सुटका झाल्यास पुन्हा फरारी होऊ शकतो, असा दावा करून अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी जामिनाला विरोध केला.
जामीन अर्ज मंजूर
आरोपी कालेकरचे वाढलेले वय लक्षात घेऊन सत्र न्यायाधीश अविनाश पी. कुलकर्णी यांनी त्याचा जामीन अर्ज स्वीकारला. त्याच वेळी कालेकर याने न्यायालयात खटल्यादरम्यान उपस्थित राहतील, असे आश्वासित केले. त्यामुळे घटनेच्या तब्बल ४८ वर्षांनंतर कालेकर याच्याविरुद्धचा खटला अखेर सुरू होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.