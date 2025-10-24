पनवेलमध्ये दोन ठिकाणी भीषण आग
पनवेलमध्ये दोन ठिकाणी भीषण आग
चार दिवसांत तीन आगीच्या घटना; दोघांचा मृत्यू
पनवेल, ता. २४ (बातमीदार) ः पनवेल शहर आणि परिसरात शुक्रवारी (दि. २४) दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी लागलेल्या भीषण आगीच्या घटनांमुळे खळबळ उडाली आहे. यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून, मागील चार दिवसांत पनवेल परिसरात लागलेली ही तिसरी आग आहे. यापूर्वी दिवाळीच्या लक्ष्मीपूजन दिवशी कामोठे येथे मायलेकींचा आगीत होरपळून मृत्यू झाला होता.
दरम्यान, चार दिवसांत तीन आगीच्या घटना आणि त्यात दोन मृत्यू झाल्याने पनवेल परिसरातील अग्निसुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पळस्पे फाटा येथील घटना
पळस्पे फाटा येथे हिमालय पंजाब हॉटेलच्या शेजारील गळ्यामध्ये शुक्रवारी दुपारी भीषण आग लागली. नॅशनल ओके टायर दुकानाच्या वरचे दोन गाळे आणि शेजारील गॅरेजमधील दोन छोट्या गाळ्यांना आग लागली होती. ही आग पसरल्याने पनवेल, कळंबोली आणि जेडब्ल्यूसी कंपनीच्या अग्निशमन दलाच्या गाड्यांनी संयुक्तपणे आग विझवली. या गाळ्यांमध्ये हॉटेल कर्मचाऱ्यांची राहण्याची व्यवस्था होती. आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र साहित्य जळून खाक झाले.
नवीन पनवेल येथील घटना
दुसरी घटना नवीन पनवेल सेक्टर ४ मधील प्लॉट क्रमांक ८९ येथे सकाळी सव्वा अकराच्या सुमारास घडली. घराच्या दुसऱ्या मजल्यावर आग लागली होती. अग्निशमन दलाने दरवाजा तोडून आग विझवली. यावेळी घरात एक व्यक्ती बेशुद्ध अवस्थेत आढळला. त्याला रुग्णालयात हलवले असता, विजेचा धक्का बसल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले. तसेच जवानांनी वरच्या मजल्यावर अडकलेल्या कुत्र्याचीही सुरक्षित सुटका केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.