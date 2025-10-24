उलवेतील घरामध्ये बेशुद्धावस्थेत आढळून आलेले नेपाळी कुटुंब आले शुद्धीवर
नेपाळी कुटुंबाला विषबाधा?
मटणाच्या कालवणात विष मिसळल्याचा संशय
नवी मुंबई, ता. २४ (वार्ताहर) ः उलवे येथील जावळे गावात गुरुवारी (ता. २३) सकाळी एका नेपाळी कुटुंबातील पाच जण बेशुद्ध अवस्थेत आढळले होते. त्यापैकी संतोष बिरा लुहार (वय २२) याचा मृत्यू झाला असून, त्याचा भाऊ रमेश (२३), वहिनी बसंती आणि दोन लहान मुलांवर उपचार सुरू आहेत. हे चौघे शुद्धीवर आल्यानंतर या घटनेला नवे वळण मिळाले आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रमेश आणि बसंती यांनी मटणाच्या कालवणात विषारी द्रव्य मिसळले असावे, असा धक्कादायक संशय व्यक्त केला आहे. मृत संतोषनेच बुधवारी (ता. २२) रात्री जेवणासाठी मटणाचे कालवण बनवले होते आणि सर्वांनी ते खाल्ले होते. जेवणानंतर रात्री बसंतीला उलट्या झाल्या; मात्र सकाळी उठल्यावर कुटुंबातील सदस्यांना हात-पाय हलवता आले नाहीत व त्यांची शुद्ध हरपली. घरमालकाने पोलिसांना माहिती दिल्यावर घराचा दरवाजा तोडून सर्वांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे संतोषला मृत घोषित करण्यात आले.
संतोष आणि रमेश यांच्यात कोणतेही वाद नसले तरी आर्थिक विवंचनेमुळे संतोषने हे टोकाचे पाऊल उचलले असावे, असा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. पोलिसांनी घटनास्थळावरून नमुने आणि मृत संतोषचे रक्त व्हेसेरा तपासणीसाठी पाठवले असून, अहवालानंतरच विषबाधेची बाब स्पष्ट होईल. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.
