पुरुषोत्तम चव्हाण यांचा जामीनअर्ज फेटाळला
सात कोटींचे फसवणूक प्रकरण
पुरुषोत्तम चव्हाण यांचा
जामीन अर्ज फेटाळला
आजार गंभीर नसल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील आराेपी पुरुषोत्तम चव्हाण यांचा वैद्यकीय जामीन अर्ज देण्यास सत्र न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने त्यांना सुमारे सात कोटी ४२ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अटक केली हाेती. चव्हाण सनदी अधिकारी रश्मी करंदीकर यांचे पती आहेत.
सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून अर्जदार आजारी आहे; मात्र त्यास जामिनावर सोडण्याइतका आजार गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे वाटत नाही. अशा प्रकारची वैद्यकीय परिस्थिती किंवा आपत्कालीन स्थिती हाताळण्यास तुरुंग प्रशासन आणि सरकारी रुग्णालये सक्षम असल्याचेही निरीक्षण न्यायदंडाधिकारी अभिजित सोलापुरे यांनी जामीन नाकारताना नोंदवले.
चव्हाण यांना १२ वर्षांपासून बायपोलर डिसऑर्डरने ग्रासले आहे. त्यांच्यात आत्महत्येची इच्छा निर्माण झाली आहे. कारागृहात उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या नाक आणि कानातून रक्तस्राव, डाव्या कानाजवळ (पॅरोटिड) सूज असून, कदाचित मूत्रपिंडाच्या आजाराने ग्रस्त आहेत. चव्हाण यांना योग्य काळजी आणि उपचाराची आवश्यकता आहे. कारागृह रुग्णालयात ते शक्य नसल्याचा युक्तिवाद करून चव्हाणांच्या वकिलांनी जामिनाची मागणी केली. आराेपीने लाेकांची काेट्यवधींची फसवणूक केली असल्याचे सांगत सरकारी वकिलांनी त्यास विराेध केला.
दरम्यान, प्राप्तिकर परतावा फसवणुकीशी संबंधित आणखी एका प्रकरणात चव्हाण यांना आधीच न्यायालयीन कोठडी मिळाली आहे. या प्रकरणाची सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) चौकशी करत असून, ईडीनंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने त्यांना ताब्यात घेतले.
पळून जाण्याचा धाेका!
आरोपीचा दुबईत व्यवसाय असून, जामिनावर सुटल्यास पळून जाण्याचा धोका आहे. मानसिक आरोग्याचे पैलू आणि आरोपीला बायपोलर डिसऑर्डरचा सामना करावा लागत आहे हा वादाचा विषय आहे. ते अशा प्रमाणपत्रांच्या आधारे निश्चित करता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने तुरुंग अधीक्षकांना कोठडीत अर्जदारासाठी योग्य वैद्यकीय सेवा सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले.
