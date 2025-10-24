मध्य, हार्बर मार्गावर रविवारी ब्लॉक
मध्य, हार्बर मार्गावर रविवारी ब्लॉक
पश्चिम रेल्वेवर वसई रोड ते भाईंदरदरम्यान आज रात्रकालीन ब्लॉक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : मध्य रेल्वेकडून अभियांत्रिकी आणि देखभालीच्या कामांसाठी मध्य रेल्वे तसेच ट्रान्स हार्बर मार्गावर रविवारी (ता. २६) मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामुळे या दोन्ही मार्गांवरील रेल्वेसेवांवर परिणाम होणार आहे. दुसरीकडे पश्चिम रेल्वेमार्गावर वसई रोड आणि भाईंदर स्थानकांदरम्यान रात्रकालीन ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
मध्य रेल्वे
कुठे : माटुंगा ते मुलुंडदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर
कधी : सकाळी ११.०५ वाजेपासून ते १५.४५ वाजेपर्यंत
परिणाम : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसहून सकाळी १०.३६ ते ३.१० वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या जलद गाड्या माटुंगा येथे धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. या गाड्या माटुंगा ते मुलुंडदरम्यान त्यांच्या सर्व थांब्यांवर थांबतील आणि साधारणतः १५ मिनिटे उशिराने पोहोचतील. मुलुंड येथे त्या पुन्हा जलद मार्गावर वळवण्यात येतील, तर ठाण्याहून सकाळी ११.०३ ते ३.३८ वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या जलद गाड्या मुलुंड येथे धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. या गाड्या मुलुंड ते माटुंगादरम्यान त्यांच्या सर्व थांब्यांवर थांबतील आणि माटुंगा येथे पुन्हा जलद मार्गावर वळवण्यात येतील.
ट्रान्स हार्बर मार्ग
कुठे : ठाणे आणि वाशी, नेरूळ स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावर
कधी : सकाळी ११.१० वाजेपासून ते दुपारी ४.१० वाजेपर्यंत
परिणाम : ब्लॉकच्या कालावधीत वाशी, नेरूळ आणि ठाणे स्थानकांदरम्यान ट्रान्स हार्बर मार्गावरील रेल्वेसेवा पूर्णपणे बंद राहतील. तसेच ठाणे येथून सकाळी १०.३५ ते दुपारी ४.०७ पर्यंत सुटणाऱ्या वाशी, नेरूळ, पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन मार्गावरील गाड्या रद्द असतील. पनवेल, नेरूळ, वाशीहून सकाळी १०.२५ ते दुपारी ४.०९ पर्यंत ठाण्याकडे येणाऱ्या अप मार्गावरील गाड्या रद्द असणार आहेत.
पश्चिम रेल्वेमार्गावर रात्रकालीन ब्लॉक
कुठे : वसई रोड आणि भाईंदर स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावर
कधी : अप जलद मार्गावर शनिवारी (ता. २५) रात्री ११:३० वाजेपासून ते पहाटे ३:०० वाजेपर्यंत, तर डाऊन जलद मार्गावर रविवारी (ता. २६) पहाटे १:१५ वाजेपासून ते ४:४५ वाजेपर्यंत.
परिणाम : ब्लॉक कालावधीत जलद मार्गावरील सर्व गाड्या विरार ते भाईंदर, बोरिवली स्थानकांदरम्यान धीम्या मार्गांवरून चालवण्यात येतील. या ब्लॉकमुळे अप आणि डाऊन दिशेच्या काही उपनगरी गाड्या रद्द राहतील.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.