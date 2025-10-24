सुजाता भोंगाडे यांना यंदाचा बाबुराव सामंत संघर्ष पुरस्कार
सुजाता भोंगाडे यांना यंदाचा
बाबुराव सामंत संघर्ष पुरस्कार
मुंबई, ता. २४ : केशव गोरे स्मारक ट्रस्टमार्फत दिला जाणारा यंदाचा बाबुराव (प. बा.) सामंत संघर्ष पुरस्कार सुजाता भोंगाडे यांना देण्यात येणार आहे. ज्येष्ठ समाजवादी नेते बाबुराव (प. बा.) सामंत यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ केशव गोरे स्मारक ट्रस्टतर्फे महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्याला बाबुराव (प. बा.) सामंत संघर्ष पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते.
२०१० पासून हा पुरस्कार दिला जातो. ५० हजार रुपये रोख, मानपत्र आणि मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप असून, रविवारी (ता. २६) सायंकाळी ६ वाजता अ. भि. गोरेगावकर इंग्लिश स्कूलचे खुले सभागृह, गोरेगाव पश्चिम येथे स्त्री मुक्ती संघटनेच्या अध्यक्ष ज्योती म्हापसेकर यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद केशव गोरे स्मारक ट्रस्टच्या विश्वस्त अंजली वर्तक भूषविणार आहेत.
सुजाता भोंगाडे यांनी वस्तीपातळीवर महिलांचे ४००च्या वर बचत गट स्थापन केले आहेत. या बचत गटात व्यक्तिमत्व विकास, व्यवसाय मार्गदर्शन, स्त्री पुरुष समानता कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात. त्यांनी बांधकाम कामगारांचे अभ्यास मंडळ, बालमजूर निर्मूलनासाठी वस्तीपातळीवर अनौपचारिक शिक्षण वर्ग सुरू केले. जवळपास ५०० बालमजुरांना त्यांनी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले आहे. सुजाता या विदर्भ मोलकरीण संघटनेच्या अध्यक्ष आहेत. घरेलू कामगार ज्या कुटुंबात काम करत आहेत, त्या कुटुंबातील व्यक्तींसोबत संवाद साधून घरेलू कामगार आणि ते कुटुंब यांच्या परस्परांमध्ये सुसंवाद निर्माण करण्याचे प्रयत्न त्या करत आहेत. या घरेलू कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण व्हावे यासाठी प्रयत्न करतात. कोरोना काळात त्यांनी एकल महिलांना संघटित केले होते. त्यांचे पुनर्वसन व्हावे म्हणून त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाले होते. आजही त्यांचे एकल महिलांसोबत काम सुरू आहे. गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ त्या कार्यरत आहेत.
