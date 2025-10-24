बनावट शास्त्रज्ञाला पोलिस कोठडी
बनावट शास्त्रज्ञाला पोलिस कोठडी
मुंबई : भाभा अणु संशोधन केंद्राचा शास्त्रज्ञ असल्याचा बनाव करणाऱ्या अख्तर हुसेन कुतुबुद्दीन अहमदला शुक्रवारी (ता. २४) मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने २७ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. मुंबई गुन्हे शाखेने राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आणि गुप्तचर विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने अटकेची कारवाई करण्यात आली होती.
अहमदची पोलिस कोठडी शुक्रवारी संपुष्टात येत असल्याने त्याला पुन्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करण्यात आले. प्राथमिक तपासात अहमदने स्वतःला बीएआरसीमधील वरिष्ठ अणुशास्त्रज्ञ असल्याचे भासवून विविध ठिकाणी दिशाभूल करणारी कागदपत्रे आणि बनावट ओळखपत्रांचा वापर केल्याचे स्पष्ट झाले. त्याच्या निवासस्थानातून अणुबॉम्ब डिझाइनशी संबंधित संवेदनशील नकाशे आणि अनेक गुप्त कागदपत्रे सापडली असल्याचा दावा त्याच्या पोलिस कोठडीत वाढ करण्याची मागणी करताना तपास यंत्रणेकडून करण्यात आला. त्याच्याकडे काही मोबाईल सिम कार्ड, मोबाईल हस्तगत केले असून, हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न असल्यामुळे अधिकच्या चौकशीसाठी त्याची कोठडी आवश्यक असल्याचा युक्तिवादही केला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने अहमदच्या पोलिस कोठडीत २७ ऑक्टोबरपर्यंत वाढ केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.