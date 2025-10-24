गाेरेगाव-मुलुंड मार्गाप्रकरणी साेमवारी सुनावणी
गाेरेगाव-मुलुंड मार्गप्रकरणी
साेमवारी सुनावणी
नवी दिल्ली, ता. २४ : गाेरेगाव-मुलुंड लिंक राेड प्रकल्पासाठी आणखी वृक्षताेडीला परवानगी मिळावी, यासाठी मुंबई महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महापालिकेच्या या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात साेमवारी (ता. २७) सुनावणी हाेणार आहे. न्यायालयाने १४ ऑगस्टला या प्रकल्पात अडसर ठरणारी ९५ झाडे ताेडण्याची परवानगी दिली हाेती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळानुसार सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायाधीश के. विनाेद चंद्रन आणि विपुल पंचाेली यांच्या पीठासमाेर २७ ऑक्टाेबरला ही सुनावणी हाेणार आहे. दिवाळी सुट्टीनंतर न्यायालयाचे कामकाजही सुरू हाेणार आहे. आणखी वृक्षताेडीची आवश्यकता असून, या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती महापालिकेच्या वकिलांनी १६ ऑक्टाेबरला सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पीठासमाेर केली हाेती.
