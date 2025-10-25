कोठारे गावात वाचन प्रचारासाठी ‘पुस्तक दिंडी’
‘ज्ञानाई सार्वजनिक वाचनालया’चे उद्घाटन
कल्याण, ता. २५ (वार्ताहर) : शिक्षण, आरोग्य, महिला सबलीकरण, पर्यावरण संवर्धन आणि समाजविकास या क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या ‘इस्क्रा फाउंडेशन’च्या उपक्रमांतर्गत ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील कोठारे गावात ‘ज्ञानाई सार्वजनिक वाचनालय’ सुरू करण्यात आले. समाजातील सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि ज्ञानवृद्धीसाठी संस्था सतत प्रयत्नशील असल्याचे संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष हरी देसले यांनी या वेळी सांगितले.
वाचनालयाच्या उद्घाटनानिमित्त कोठारे गावात ‘पुस्तक दिंडी’ काढण्यात आली. या दिंडीत गावातील लहान मुले-मुली, तरुण, महिलावर्ग तसेच ज्येष्ठ ग्रामस्थांनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग घेतला. या दिंडीच्या माध्यमातून पुस्तकांशी मैत्री जोपासण्याची सवय किती महत्त्वाची आहे, हे संस्थेचे संस्थापक चेतन कांबळे यांनी आपल्या भाषणातून स्पष्ट केले.
जिल्हा परिषद शाळा, कोठारे येथे वाचनालयाचे उद्घाटन करून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. गावाचे सरपंच चंद्रकांत दरोडा, पोलिस पाटील अरुण उबाळे तसेच संस्थेचे पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ यांच्या हस्ते वाचनालयाचे उद्घाटन झाले. विशेष म्हणजे गावातील लहान मुलगी केतकी देसले हिने पुस्तकातील एक भाग वाचून उद्घाटन सोहळा पार पाडला. या वेळी महिलांसाठी आणि मुलींसाठी रांगोळी स्पर्धेचेही आयोजन करण्यात आले होते, अशी माहिती संस्थेच्या सचिव प्रगती कांबळे यांनी दिली.
मदतीचे आश्वासन
सरपंच चंद्रकांत दरोडा आणि पोलिस पाटील अरुण उबाळे यांनी वाचनालयाच्या विकासासाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच गावातील उच्चशिक्षित तरुण योगेश देसले यांनी या उपक्रमात सातत्याने मार्गदर्शन करण्याची ग्वाही दिल्याची माहिती संस्थेचे खजिनदार प्रतीक जगताप यांनी दिली. कार्यक्रमास अक्षय लखांबरे, भूषण देसले, किसन विशे, राहुल बनसोडे, प्रतीक जगताप, अर्जुन बनसोडे, कस्तुरी जाधव, अस्मिता कहाळे, गायत्री भांगरे, प्रेमलता कोडगोळी, अक्षया जगताप आदी कार्यकर्ते आणि मित्रपरिवार उपस्थित होते, अशी माहिती संस्थेच्या पदाधिकारी श्वेता पाटील यांनी दिली.
