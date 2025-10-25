दर्जेदार नाटकांनी नाट्यमहोत्सव हाऊसफुल्ल
अंबरनाथ, ता. २५ (वार्ताहर) : अंबरनाथ शहरात नुकत्याच उभारण्यात आलेल्या भव्य धर्मवीर आनंद दिघे नाट्यमंदिरात सुरू असलेल्या नाट्यमहोत्सवाला रसिक प्रेक्षकांचा जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. नव्याने लोकार्पण झालेल्या या नाट्यगृहात मोफत सादर करण्यात आलेली दर्जेदार नाटके ‘हाऊसफुल्ल’ ठरत आहेत.
सुमारे ६५८ आसनक्षमतेचे हे अत्याधुनिक नाट्यगृह अंबरनाथच्या सांस्कृतिक क्षेत्रात नवा अध्याय ठरत आहे. या नाट्यमहोत्सवात ‘सही रे सही’, ‘करून गेलो गाव’, ‘आज्जीबाई जोरात’, ‘सखाराम बाईंडर’, ‘संगीत देवबाभळी’, ‘मी वर्सेस मी’ अशा गाजलेल्या नाटकांचे प्रयोग रसिकांसाठी मोफत आयोजित करण्यात आले.
गेल्या रविवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते नाट्यगृहाचे लोकार्पण झाले. त्यानंतर खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकाराने आठदिवसीय नाट्यमहोत्सव सुरू झाला. या महोत्सवामुळे अंबरनाथसह नेरळ, कर्जत, बदलापूर आणि कल्याण परिसरातील नाट्यरसिकांची मोठी गर्दी धर्मवीर आनंद दिघे नाट्यगृहात दिसून येत आहे. महोत्सवाच्या निमित्ताने प्रेक्षकांना उत्कृष्ट कलाकृतींचा मनसोक्त आनंद घेता आला आहे. विशेष म्हणजे, रविवारी ‘शिवबा’ हे महानाट्य प्रयोग रंगणार असून, त्यासाठी रसिकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. सांस्कृतिक विकासाला चालना देणाऱ्या या नाट्यगृहाच्या उभारणीबद्दल अंबरनाथसह पंचक्रोशीतील प्रेक्षकांनी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे आभार मानले आहेत.
